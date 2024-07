Dirigente Machaca denuncia que sufrió una brutal agresión y apunta a “paramilitares” del Gobierno

Rodolfo Machaca, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), denunció que sufrió una brutal agresión el pasado sábado, fue atacado por 12 personas

La Paz.- Rodolfo Machaca, miembro de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo (MAS), denunció que sufrió una brutal agresión el pasado sábado, fue atacado por 12 personas, presume que son “paramilitares” del Gobierno para perseguir a dirigentes.

El hecho sucedió el sábado 13 de julio, cuando retornaba en un radio taxi de confianza a su casa, el vehículo fue interceptado por un grupo de al menos 12 personas entre 25 y 30 años, metieron a la fuerza la puerta del taxi y sacaron a golpes a Machaca.

“12 personas me emboscaron, nos bajaron del radio taxi, metieron la puerta y a la fuerza nos bajaron, me llevaron a una cancha de Callapa, ahí me aplicaron goliza de todo tipo hasta que me desmayé. Me patearon como balón de fútbol en todo el cuerpo”, relató el dirigente en contacto con la ANF.

Ese día, en horas de la tarde, participó de un ampliado del MAS en Achocalla, luego se trasladó a una reunión en su sede, junto al ejecutivo departamental de La Paz Omar Arce, posteriormente en un radio móvil dejó al dirigente en su casa y cuando se trasladaba a la suya fue atacado.

Le llama la atención que no hayan sustraído ninguna de sus pertenencias, “mis celulares están, igual mi billetera, igual mis documentos. Todo intacto, no me robaron nada”, sostuvo.

Sospecha que la “grave agresión” que sufrió tiene un “tinte político”, aunque dijo que no logró escuchar nada por los golpes que le propinaron y que lo dejaron inconsciente y tirado en la cancha de Callapa, el taxista que fue agredido pero en menos proporción lo habría auxiliado.

Machaca es exejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, actualmente es dirigente de la Dirección Nacional del MAS, de la comisión Política, de la facción “evista”.

El dirigente político manifestó que el Gobierno pareciera que “ha activado una forma de paramilitarismo” para la persecución y agresión a los dirigentes del MAS contrarios al oficialismo gubernamental.

Contó que este pasado jueves dirigentas mujeres también fueron “golpeadas” más o menos a las 22:00. “Vivimos un momento muy complicado”, acotó.

El jefe del MAS, Evo Morales, calificó como un “grupo de matones” a los autores de la brutal agresión, en su criterio es la “prueba de la conformación de grupos paramilitares” cuyo objetivo es vigilar, perseguir y agredir a los dirigentes y profesionales que “se oponen al gobierno”.

Cuestionó la pasividad y silenció de la Defensoría del Pueblo, y responsabilizó de futuros hechos de ataque a dirigentes a los ministerios de Defensa y de Gobierno.

Después de siete días del hecho, el dirigente no puede moverse y caminar, las lesiones son internas y aún está en reposo y tratamiento médico.

