Doria Medina denuncia que fue expulsado de Venezuela a horas de las elecciones presidenciales

“Seguramente este Gobierno está con temor para no dejar entrar a un observador. A los amigos de Venezuela les dije que volveré para la posesión de su gobierno , cuando haya libertad en Venezuela. Que viva Venezuela, que viva Bolivia”, aseveró.

Agregó que no entiende el “temor” del gobierno de Nicolás Maduro, que irá busca la reelección este domingo.

Esta situación se registra luego de que el viernes Jorge Tuto Quiroga denunciara de igual manera que no pudo llegar hasta territorio venezolano, puesto que su vuelo desde Panamá no pudo despegar porque en Venezuela no autorizaron su aterrizaje por la presencia de una delegación de exgobernantes invitados por Machado.

Se trata de las exautoridades Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), se trata de miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), que son críticos de la administración de Maduro.