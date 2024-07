Dos asesinatos en menos de 24 horas encienden las alarmas en Oruro

La región se caracteriza por tener bajos índices de hechos policiales, pero los recientes hechos darían cuenta de ejecuciones y se maneja la hipótesis de que podría tratarse de ajustes de cuenta.

Dos asesinatos ocurridos casi en el transcurso de un día en el departamento de Oruro encendieron las alarmas de la Fiscalía que activó una investigación para dar con los autores y determinar causas. El último hecho ocurrió ayer cuando se descubrió el cadáver de un varón debajo de una camioneta y con dos impactos de bala en el pecho.

“Es un hecho muy preocupante que viene con un otro hecho. En menos de 24 horas en la ciudad de Oruro hemos procedido al levantamiento de dos cadáveres de dos ciudadanos, uno el primero ha sido torturado, fue asfixiado con una bolsa y posteriormente ha sido quemado, esto en Lagunillas una población cercana a Challapata. El segundo caso es que el hablamos donde una persona de una urbanización de la zona norte de nuestra ciudad ha sido encontrada en plena vía pública donde se encontraba bajo su propia movilidad”, refirió el fiscal departamental Aldo Morales en una entrevista con la red Uno.

La autopsia del último cuerpo reveló que no sólo tenía dos impactos de bala sino seis, en el cuello, tórax y espalda. “Son aspectos que llaman la atención con referencia a la extrema violencia con la cual se ha realizado, no se ha robado el vehículo, lo que nos hace manejar varias hipótesis entre las cuales se trataría de un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico”, explicó.

Oruro es un departamento que reporta un índice menor en cuanto a hechos policiales; sin embargo, los dos hechos recientes ponen en la lupa la situación de la seguridad ciudadana en esa región.

El cuerpo ya fue identificado por sus familiares y ahora se están investigando los nexos de esta persona para dar con los autores.

En el primer caso aún no se pudo establecer la identidad de la víctima porque el cadáver fue calcinado por lo que no se tienen las huellas dactilares y no se puede realizar el reconocimiento facial por lo que se han recurrido a otros métodos como a la toma de muestras de ADN, tipo de sangre y piezas dentales para su reconocimiento.

Las primeras indagaciones refieren que se trata de un varón cuya edad oscila entre 35 a 40 años.