Economía boliviana requiere cambios

El apoyo político brindado por el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva a su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora, viene con apertura de mercados, inversiones y capacitaciones en el nivel tecnológico; sin embargo, el mandatario brasileño fue claro en indicar que la estabilidad económica y política son importantes para avanzar en el desarrollo y en la atracción de inversiones. Economistas señalan que Bolivia requiere cambios para aprovechar los acuerdos.

Los economistas ven una opción viable las intenciones de Brasil, a través de la visita del presidente del vecino país y destacan la declaración del mandatario brasileño, en el sentido de que una nación requiere de estabilidad fiscal, política, tecnología y biotecnología, y Bolivia está lejos de estos requisititos.

El economista Darío Monasterio sostiene que el Presidente Lula lo dijo en su cara a Luis Arce sobre que, un país para progresar, necesita estabilidad económica, fiscal, tecnología y biotecnología. “Fue claro sobre las necesidades”, apuntó.

“Necesita muchas cosas y el gobierno actual no está tomando en cuenta (las declaraciones de Lula), no tiene estabilidad fiscal, no tiene estabilidad económica y política, no usa tecnología y no usa la biotecnología”, sostuvo.

Opinó que el país no atrae capitales, tal vez políticamente recibió apoyo, pero en lo económico (Lula) fue claro sobre lo que necesita un país, como Bolivia, para atraer inversiones y si no tomamos nota de esa reflexión, difícilmente vamos aprovechar los acuerdos con Brasil.

Por su parte, el economista Gonzalo Chávez dijo, en sus redes sociales, qué si bien el mandatario de Brasil vino a dar oxígeno político a un gobierno con dificultades internas, resaltó los convenios acordados en energía, electricidad, industrial y tecnología.

plantea que el Gobierno debe hacer cambios en su política económica para aprovechar la nueva era con el vecino país.

Sostiene que es un paquete prometedor, y mejora las relaciones bilaterales de Bolivia y Brasil. Sin embargo, .

Los acuerdos requieren cambios de actitud significativos para tener una apolítica económica pragmática y una política exterior para aprovechar mejor la visita realizada por el presidente Lula, así como tener a lado a un país como Brasil.

También Chávez resaltó el mensaje de Lula, por ello reflexionó qué si Bolivia no tiene estabilidad económica, política, social y no da certidumbre, será difícil que llegue inversión extranjera.

Señaló que, en el caso de gas y petróleo, la petrolera estatal Petrobras ya no será el principal comprador, sino privados con rebaja de precios, pero advierte que este cambio no significa más dólares, tal vez menos divisas.

Esa opinión no está muy alejada de la realidad pues un día antes de la visita de Lula a Bolivia, autoridades del sector energético de Brasil participó en negociaciones con Bolivia para reducir el precio de importación del gas natural para la industria brasileña hasta en un 40%, de acuerdo con reportes de medios del vecino país.

Los medios informaron que el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, formó parte de la delegación y participó, en una reunión para negociar la compra de gas por parte de agentes privados.

“Tuvimos una reunión histórica, hicimos el vínculo entre la industria nacional y YBFP, que es la industria del gas en Bolivia, para que podamos eliminar la intermediación, reducir el precio del gas y, en consecuencia, aumentar la competitividad de la industria nacional”, dijo Silveira según Globo G1.

Chávez sostuvo que lula es claro en su política exterior de Brasil, que es práctica, ya que busca resultados de acuerdo a sus intereses.

Por ello el economista asegura que, si bien Brasil abrió varias puertas y Bolivia no asume acciones para aprovechar la cooperación técnica, la visita y los acuerdos serán en vano.

Mientras tanto, con respecto a los acuerdos Bolivia – Brasil, el analista económico Joshua Bellott, en entrevista con el periodista Mario Espinoza, dijo que lo importante de una relación bilateral es generar riqueza, al margen del tema político.

Lula va a tratar de hacer negocios y esto hay que propiciar y dejar de lado tanta política. “Hablar de economía, de empleo, de esto vivimos, y no podemos seguir viviendo de la política”, apuntó.

Por ello es de la idea de propiciar el cambio de modelo político y económico, pero dejar atrás la política.

Sin embargo, para Monasterio el Gobierno prioriza la política antes que la economía, a través de las distracciones como los hechos sucedidos el 26 de junio, golpe o autogolpe, y priorizando la disputa interna para ver quién se queda con la sigla para las elecciones del próximo año.

Situación actual

Sostiene que la situación es compleja, pues no se controla el dólar paralelo, mientas la brecha cambiaria cada vez es más grande y a esto se adiciona los problemas de importación de combustibles.

Mencionó que en el sector hidrocarburos, la situación es complicada. Señaló como ejemplo la reducción de la venta de gas a Brasil.

Petrobras explora un pozo para proveer gas a la industria de fertilizantes de Brasil, de 6 millones de metros cúbicos día, 2 millones de Argentina y 4 millones de Bolivia. “Estamos en fojas cero en el caso de la industria gasífera”, sostuvo.

10 áreas de trabajo

“Fortalecer la lucha contra la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos”. Se realizarán acciones conjuntas para combatir estos delitos a través de mecanismos de prevención, atención, protección a las víctimas y de persecución penal, que garanticen el respeto y vigencia de sus derechos humanos, de acuerdo a la legislación de cada Estado. Acuerdo complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica entre Brasil y Bolivia para el proyecto fortalecimiento en gestión migratoria. Se plantea la implementación del proyecto “Fortalecimiento en gestión migratoria”, el cual, a su vez, tiene la finalidad de fortalecer las capacidades y conocimientos del personal de la Dirección General de Migración (Digemig), Unidad Policial de Control Migratorio (Upcom) e Interpol-Bolivia en la lucha contra los delitos de falsedad material e ideológica, trata y tráfico y delitos conexos Acuerdo complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica, Científica y Tecnológica bilateral para el proyecto estrategia Brasil – Bolivia de capacitación de personal encargado de la lucha contra el narcotráfico. La implementación del proyecto “Estrategia Brasil – Bolivia de capacitación de personal encargado de la Lucha contra el Narcotráfico” tiene la finalidad de contribuir a mejorar la calidad de trabajo de la Policía Boliviana en el tema narcotráfico, intercambio de experiencias, buenas prácticas y formas de trabajo. Los tres acuerdos fueron firmados por la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, y el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. “Protocolo de Intención entre el Ministerio de Salud de Brasil y el Ministerio de Salud Bolivia sobre acceso recíproco a los servicios públicos de salud”. Se establecerá un grupo de trabajo sobre acceso recíproco a los servicios de salud, que elaborará un instrumento para garantizar la atención médica en los servicios públicos de salud para los ciudadanos de ambos países en condiciones de gratuidad y reciprocidad. Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Minas y Energía de Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia para la modificación de la operación de la central hidroeléctrica Jirau de Cota. Esta iniciativa busca proporcionar un suministro de energía limpia, continua y confiable a las poblaciones del norte amazónico boliviano, incluyendo las ciudades de Cobija, Guayaramerín y Riberalta. Este Memorándum fue suscrito por el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, y su homólogo de Minas y Energías de Brasil, Alexandre Silveira de Oliveira Memorándum Entendimiento entre el Ministerio de Minas de Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos y Energías en materia de integración eléctrica entre los sistemas interconectados busca fortalecer la integración mediante el desarrollo de estudios para la implementación de interconexiones, para permitir intercambios de energía eléctrica. Tercera Adenda al Memorándum de Entendimiento en materia energética entre el Ministerio de Minas De Brasil y el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia. Se apunta a gestionar proyectos e inversiones en exploración, explotación y transporte de hidrocarburos tanto dentro como fuera de los territorios de las partes. “Acuerdo de cooperación para comercialización de fertilizantes y cloruro de sodio” para promocionar la comercialización de fertilizantes y el fomento de la venta de cloruro de sodio producidos en el mercado brasileño en condiciones de mutuo beneficio para las partes Carta de Intenciones “sobre comercialización e industrialización de minerales metálicos y no metálicos”, se apoyará y promoverá la realización de actividades estimulando la formación de equipos de trabajo, organización de reuniones en temas de interés común Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio de Agricultura de Brasil, se establecerán términos y condiciones para la exportación al Brasil de fertilizantes y sus materias primas producidas en Bolivia, identificando insumos agrícolas. (ABI)

