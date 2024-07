Economía productiva y sostenible

“Los dólares verdes no se cosechan de la plantas, salvo en el Chapare. Los dólares se los recibe en pago cuando producimos de manera competitiva y luego exportamos”. Pukymon.

Para producir es necesario invertir capital, tiempo y esfuerzo y nadie arriesga inversiones de largo plazo si existe inseguridad jurídica, barreras a la producción, inestabilidad en el transporte, bloqueos permanentes, escasez de combustible y ausencia de normas efectivas en el país.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) denuncia que el Gobierno con sus prácticas y disposiciones normativas quita miles de oportunidades a los bolivianos en emprendimientos y empleos que les permiten mejorar su nivel de vida y bienestar.

Y la CAO menciona algo que es obvio: Si queremos divisas para importar, primero necesitamos producir de forma competitiva, satisfacer el mercado nacional e internacional y recibir dólares por nuestras exportaciones.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Qué, No hace el Gobierno populista, y que de hacerlo ayudaría a los productores.

No frena los avasallamientos, los que se multiplican y son cada vez más violentos, peligrosos y se extienden por todo el territorio nacional. Los Interculturales masistas avasallan las tierras productivas y áreas protegidas, generando así inseguridad para los inversores y productores y afectando al ecosistema.

No permite utilizar tecnología transgénica, que es común en los países vecinos y donde ellos con mayor competividad producen y nos venden productos agropecuarios, los que con dólares o pichicata traemos de contrabando.

Esta limitación al acceso a tecnología, está obligando a cerrar unidades productivas, especialmente pequeñas en todo el territorio nacional, dejando sin empleo a gran cantidad de familias dedicadas a la agropecuaria, la avicultura, porcinocultura, lechería y otros

Para avanzar y prosperar se hace imprescindible la liberación plena de las exportaciones y una estrategia pública privada para mejorar tecnologías; aperturar nuevos mercados, considerando protocolos, infraestructura y logística en general.

Está claro que nadie va a arriesgar inversiones de largo plazo si existen barreras a la producción e inestabilidad en las normas del país.

Recién el mes anterior, el Presidente Lucho Arce dejo entrever que está dispuesto a dar luz verde a la propuesta sectorial del uso de nuevas variedades de semillas genéticamente mejoradas para aumentar la productividad. El Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez cree que es una buena noticia que el Gobierno se abra a la posibilidad de utilizar semillas genéticamente mejoradas, porque no solo permitirá posibilitar la autosuficiencia alimentaria, sino que significará un espaldarazo para las agroexportaciones.

Esto especialmente en momentos que Bolivia lo que más precisa es generar divisas frescas, para mantener la estabilidad, crecer más y generar empleos sostenibles.

A este respecto, la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado (FARM), instó al sector productivo boliviano a incorporar la biotecnología particularmente en genética vegetal, para mejorar la productividad y sostenibilidad de su sector agrícola.

Ellos comentan: Estas son tecnologías que se han venido desarrollando desde hace décadas en nuestros países y que ha generado grandes resultados en las economías de los productores”.

Hacia un modelo productivo.

Debamos entender, que los países que progresan generan sus ingresos con actividad productiva e innovación. Aplican un modelo de política económica liberal, en el cual se asignan los recursos dejando que el mercado opere libremente, sin que el gobierno se meta mediante regulaciones o impuestos excesivos.

No es el Estado y sus burócratas, quienes determinan los precios y conducen a un equilibrio en el mercado; son las fuerzas de la oferta y demanda, reflejando la escasez relativa de bienes las que facilitan una asignación eficiente de recursos.

Esta es la doctrina que se basa en el principio de «Laissez Faire», donde el papel del Estado se limita a garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de acuerdos y contratos.

Crecimiento económico sostenible.

El crecimiento económico ha sacado a millones de personas de la pobreza, ha mejorado la salud de las personas, ha mejorado los sistemas de educación. En fin, ha generado prosperidad. Para esto necesitamos orientarnos hacia el crecimiento económico sostenible, que no destruye el medioambiente y no genera el desplazamiento de comunidades.

Nuestro bienestar está asociado con una mayor y mejor producción, por lo que necesitamos seguir creciendo pero no de manera destructiva. Necesitamos un tipo de crecimiento que no dañe las cosas que nos importan y preocupan: El medio ambiente, el ecosistema, la disponibilidad de agua dulce, la deforestación, la contaminación ambiental. etc.

Actualmente, se avanza hacia un crecimiento económico sostenible que está impulsado fundamentalmente por el progreso tecnológico. Y este crecimiento tecnológico, es impulsado a su vez por el descubrimiento de nuevas ideas sobre el mundo, nuevas ideas para hacer un uso productivo de los recursos limitados que tenemos. Este crecimiento económico, impulsado por las nuevas ideas apoyadas en la Inteligencia artificial, es un cambio que vamos a ver en el transcurso de nuestras vidas.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com