El dardo de la madre de Kylian Mbappé al PSG luego de la presentación del delantero como refuerzo del Real Madrid

Alguien que resultó clave en la carrera de Kylian Mbappé es su madre Fayza Lamari, quien además es su representante y se refirió a la reciente transferencia de su hijo al Real Madrid. Fue un día después de la espectacular presentación del capitán de la selección francesa en su nuevo club, lo que le permitió hacer realidad un sueño de pequeño.

Lamari expresó sus emociones encontradas durante la presentación de Mbappé en Madrid: “Las lágrimas empezaron a brotar por la mañana, no sé por qué, quizá estaba cansado… Su padre se derrumbó en la final del Mundial, pero yo nunca había llorado por Kylian. Pero esto era diferente, era una mezcla de todo tipo de cosas”, aseguró en una entrevista con concedida al diario Le Parisien.

La madre del jugador también reflexionó sobre la salida de su hijo del Paris Saint-Germain (PSG), comparándola con una separación: “Cuando se rompe, en ese momento sólo se piensa en lo negativo. Pero nuestro papel no es mirar atrás, sino darle tiempo para que, muy pronto, Kylian sólo recuerde los puntos positivos de este último año en París”.

Sobre las deudas pendientes del PSG con el delantero, Lamari indicó: “Continúa. Ahora está en manos de los abogados de Kylian. Pero confío en el PSG para que las cosas vuelvan a la normalidad muy rápidamente”. Reiteró su esperanza de que las gestiones se resuelvan pronto y sin conflictos adicionales.

En relación con la posibilidad de llevar el caso a los tribunales, Lamari fue clara: “Si no tenemos más remedio, sí, por supuesto. Ahora, espero de verdad que se respete el contrato que firmamos hace dos años”. También destacó la complejidad de las negociaciones entre su hijo y el presidente del PSG: “En realidad, nadie puede decir lo que pasó, ni yo, ni los representantes del PSG, porque desde hace dos años Kylian y el presidente siempre se han reunido a solas, aparte de una vez”.

La entrevista también dejó ver la intensidad emocional detrás del traspaso. “Kylian ha hecho de su sueño una meta y siempre se ha dado los medios para conseguirlo. También ha tenido suerte. Pero la suerte hay que crearla”, comentó Lamari sobre la pasión y dedicación de su hijo para alcanzar sus metas desde que era niño.

Lamari recordó el largo camino recorrido por Mbappé desde sus inicios en Bondy hasta llegar al conjunto madrileño. “No, no hay que lamentarse. Cuando has nacido en París y crecido en Bondy, jugar en el Parque de los Príncipes es todo un acontecimiento. Kylian nunca ha mentido. Siempre le dijo al presidente que un día iría al Real Madrid. Pero aparte del Madrid, nunca habría dejado París”. Este sueño de infancia se cristalizó con el traspaso al equipo merengue, dando cumplimiento a un anhelo largamente esperado.

En cuanto a las comparaciones entre el PSG y el Real Madrid, Lamari subrayó la diferencia en la magnitud de ambas instituciones. Y en ese juego, le lanzó dardos indirectos al conjunto francés: “El Real Madrid ganará después de él (Mbappé). Por eso es el club más grande del mundo. El martes sentí la diferencia, por ejemplo, con el PSG. El Parque de los Príncipes es extraordinario, hay que vivirlo para entenderlo. Cuando vives esas emociones, cuando oyes a los aficionados cantar desde el primer minuto hasta el último, es increíble, tienes que amarlo, es un estadio. Pero cuando llegas al Real Madrid, sientes el peso de la institución. Es un club que ha ganado, con una historia enorme. La idea es formar parte de un proyecto colectivo y aportar lo que se pueda. Cuando digo que sale de su zona de confort, me refiero a que no podrá hacerlo mejor que el año pasado, cuando el Madrid lo ganó todo. Pero le vamos a pedir que haga lo que sabe hacer. Y lo que mejor sabe hacer es jugar al fútbol”. Vale recordar que el París Saint Germain, a pesar del poderío económico, nunca consiguió la Champions.

Sobre el potencial éxito de su hijo en el Real Madrid, Lamari se mostró optimista pero cautelosa: “Estoy convencida de que va a ir muy, muy bien. Eso no significa necesariamente que vaya a ganar títulos, pero estoy convencido de que funcionará. Los jugadores del equipo son los mejores del mundo y se conocen desde hace mucho tiempo”.

Finalmente, Lamari recordó los primeros sueños de Mbappé vinculados al club blanco: “Sí, tenía 5 años, yo pensaba que estaba loco (risas). Todos sus ídolos estaban allí y quería imitarlos”. Esta aspiración infantil mencionó, siempre estuvo presente y sigue siendo una motivación para su hijo.