El déficit de maíz que demandan pecuarios no podrá ser cubierto por el sorgo ante la caída de producción, advierte Anapo

Anapo advirtió que debido a la sequía se tendrá una reducción del 70% de producción de granos, respecto al año pasado.

Fuente: Unitel

El sector productor cruceño advirtió que debido a la sequía se estiman pérdidas en la producción de granos proyectándose para esta campaña de invierno una reducción de un 70% comparado con el año pasado cuando se produjo dos millones de toneladas en sorgo, maíz, trigo, girasol.

“Este año estimamos que vamos a llegar a una producción de entre 500 a 600 mil toneladas de grano y uno de los cultivos más afectados va a ser precisamente el sorgo”, señaló Javier Hernández, gerente de Anapo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Acotó que el sorgo ha venido supliendo la demanda de maíz que tenían los sectores pecuarios, pero a raíz de la falta de lluvias será drásticamente reducida su oferta para diversos sectores.

“Anteriormente esa faltante de maíz era cubierta precisamente con la buena producción de sorgo, que por ejemplo tuvimos el anterior año”, dijo.

Este año no va a haber ese otro aspecto que contribuía y no se podrá beneficiar a los sectores pecuarios para tener una alternativa de insumo para la alimentación de sus animales, porque ahora “no hay el suficiente sorgo, entendemos también que no hay el suficiente maíz“.

El viceministro de Comercio y Logística Interna, Gróver Lacoa, indicó que el Gobierno, “a través de las diferentes instancias, tenemos stocks de granos para justamente momentos como este”.

“El Gobierno actualmente con Emapa tiene un stock de 254 mil toneladas de maíz, que estamos expendiendo a todos los productores pecuarios del sector avicultor, porcinocultor y también lechero”, anunció.

No se puede importar

Hernández dijo que en esta situación tampoco se puede recurrir a la importación de maíz, que podría ser una alternativa, porque no está aprobado en Bolivia el uso de la biotecnología de maíz.

Citó que, por ejemplo, Argentina tiene el 100% de su producción transgénica “por tanto, para poder hacer la importación, primero tienen que aprobar la biotecnología en maíz para nuestro país”.