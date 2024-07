El gobernador Óscar Montes llamará al subgobernador de Padcaya tras denuncia de asambleísta

Fuente: El Periódico

El gobernador Oscar Montes Barzón, seguramente llamará al subgobernador de Padcaya, Raúl Saavedra, para conocer su versión tras la denuncia en su contra de la asambleísta Marina Cachambi, de varias irregularidades.

El asesor de la gobernación, Carlos Baldivieso Bernal, admitió que seguramente se conocerá los descargos del subgobernador sobre esas denuncias de la asambleísta, que incluso mostró fotografías de los hechos en que incurrió la autoridad padcayeña.

El 5 de julio se celebró el cumpleaños del subgobernador, por adelantado, para lo cual suspendieron actividades por la tarde, además reveló que en esa circunstancia la camioneta de la subgobernación fue chocada.

“A mí la gente me hace llegar la denuncia, con fotografías y como legisladora, no puedo callar”, afirmó Cachambi al lamentar que los asambleístas de “Unidos” no están fiscalizando al Ejecutivo, como lo hace ella y algunos legisladores del MAS.

“Se encuentran festejando”, dijo al seguir mostrando fotografías y agregar que también se dio a conocer casos de nepotismo en la subgobernación, ya que la administradora financiera, Liliana Vásquez, tiene a su esposo como técnico de la misma entidad, Edwin Tintilay.

Asesor de la Gobernación, Carlos Baldivieso.

El asesor de la gobernación declaró que desconocen la denuncia y su contexto, sí saben que la legisladora si no sale con una cosa, sale con otra, como nepotismo, parece que le aburre que los bebés nazcan en el materno infantil, ahora sale con otra cosa.

Baldivieso lamentó que la legisladora mientras hay tantos temas por analizar en la asamblea se dedique a este tipo de denuncias, el legislativo no responde sobre la reducción salarial planteada y nadie dice nada, “esos son temas que deberían importar”.

Sobre las denuncias la gobernación hará su averiguación y llamará al subgobernador para que haga sus descargos como corresponde, pero no hay ninguna denuncia formal u oficial respecto de este tema, insistió.

EL APUNTE

Llamarán al subgobernador

Baldivieso confirmó que con seguridad el subgobernador será llamado a Despacho, una vez que el gobernador retorne de La Paz a donde fue invitado por las fiestas “julianas”, este miércoles por la mañana se conocerá este asunto.

“Con toda seguridad que el gobernador no solamente lo va llamar, sino también le va pedir que dé una explicación a los medios”, agregó al insistir que de la legisladora no se conoce su trabajo legislativo, simplemente este tipo de denuncias como ya hizo otras.