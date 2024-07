El superávit comercial en mayo de este año, que llegó a los $us 68 millones, muestra que la balanza comercial está en proceso de estabilización lo que permitirá que la economía nacional afronte de mejorar manera la situación actual sobre la escasez de dólares.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, dijo que durante el primer trimestre del año se tuvo un retraso en el calendario agrícola, lo que afectó a las exportaciones de los productos agroindustriales y al ingreso de divisas a la economía.

“El mensaje es que ya se ha ido estabilizando la balanza comercial, ya se tiene el primer superávit en mayo y hay que esperar la cifra de junio que, si también es superávit, entonces significaría que debería haber más dólares en la economía boliviana, y de esa manera afrontar de mejor manera la actual coyuntura”, sostuvo la autoridad.

De acuerdo con el Instituto Nacional Estadística (INE), el saldo comercial de Bolivia en mayo el superávit comercial llegó a $us 67,9 millones, explicado principalmente por la recuperación de las exportaciones no tradicionales, donde los derivados de soya aumentaron en $us 24,3 millones. Por el lado de las exportaciones tradicionales, se observa un repunte de las ventas externas de zinc que, en comparación a abril, aumentaron en $us 42,3 millones.

El 21 de mayo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, proyectó un incremento en el ingreso de dólares al país entre fines de ese mes y junio. Eso, según dijo, debido a la liberación de exportaciones, luego de un acuerdo con el sector empresarial.

Créditos

Cusicanqui también pidió a la Asamblea Legislativa dejar de “estrangular” a la economía y apruebe los contratos de financiamiento externos que al momento ascienden a más $us 1.000 millones.

“Hay más de 1.000 millones de dólares en la Asamblea Legislativa con lo que podrían ingresar divisas frescas a la economía boliviana y se tendría mejores condiciones para afrontar la coyuntura”, expresó.

Lamentó que los asambleístas nacionales no traten ni aprueben proyectos que fueron ingresados a la Asamblea en febrero del año pasado.

El presidente Luis Arce exhortó el jueves a la Asamblea Legislativa a dejar de “estrangular la economía” del pueblo y aprobar los créditos por $us 1.038 millones que están paralizados en su tratamiento desde febrero de 2023.

La aprobación de los créditos permitirá afrontar de mejor manera la “difícil situación coyuntural” que está vinculada a las adversidades internas y externas marcada por la crisis mundial, la crisis climática, la inflación importada y el contrabando a la inversa, principalmente.