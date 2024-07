“El Gobierno tiene que reconocer que hay una crisis”, dice Mesa respecto a la situación del dólar en el país

El expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, indicó este viernes que “simple y sencillamente no hay dólares” en el país y consideró que el Gobierno “tiene que reconocer que hay crisis” y que debe explicar cómo la resolverá.

“El Gobierno no puede seguir trabajando sobre medidas para resolver los dólares de mañana, de pasado mañana y del siguiente día, porque eso ya no funciona. Simple y sencillamente no hay dólares”, señaló Mesa en conferencia de prensa.

“Las medidas tienen que ser estructurales y tienen que dar respuestas de contexto y macro economía que el Gobierno se niega a dar. El Gobierno tiene que reconocer que hay una crisis y tiene que explicar al país cómo va a resolverla”, afirmó el exmandatario.

Mesa indicó que “cambio paralelo del dólar está empezando a dispararse” y que en ese contexto “la situación no solamente es dramática porque en el momento que se escapa la liebre, es decir el dólar empieza a subir y no para, no hay quien lo vaya a detener”.