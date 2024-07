El gobierno ya hace números sobre el pozo Mayaya X-1 y los expertos recuerdan que aún no es una realidad

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El pozo Mayaya X-1 abre una posibilidad hidrocarburífera en el norte de La Paz. Foto: La Prensa

eju.tv

Boris Bueno Camacho

Mayaya: YPFB calcula valor de $us. 6.800 millones por los 1,7 TCF y prevé evacuar el gas por Sica Sica; Arce y Morales disputan el hallazgo de nuevo “megacampo”, especialistas advierten que faltan por lo menos 5 años para su explotación; y, precio de medicamentos a junio subió hasta tres veces por escasez de dólar, según Colegio de Bioquímicos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Mayaya: YPFB calcula valor de $us. 6.800 millones por los 1,7 TCF y prevé evacuar el gas por Sica Sica

A tiempo de ch’allar el nuevo “megacampo” en el norte paceño, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, anunció que el potencial de gas del pozo perforado en Mayaya es de 6.800 millones de dólares. En su visita al pozo exploratorio X1, ubicado en Alto Beni, Dorgathen ratificó que su potencial gasífero es de 1,7 TCF (trillones de pies cúbicos). “El 1,7 son aproximadamente 6.800 millones de dólares”, detalló el directivo, consultado sobre el valor monetario de la reserva gasífera. Anunció que esta estructura será desarrollada por YPFB, toda vez que la estatal boliviana logró el descubrimiento. Para seguir con este objetivo, se perforarán dos pozos de delimitación: el X2 y el X3.

– Arce y Morales disputan el hallazgo de nuevo “megacampo”, especialistas advierten que faltan por lo menos 5 años para su explotación

El presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales disputan el hallazgo de nuevo “megacampo” en el norte paceño, especialistas advierten que faltan por lo menos 5 años para su explotación. “Julio de 2019, el anuncio público de la inversión de $us 76 MM para la exploración del pozo Mayaya”, publicó Morales en su cuenta de X. Sin embargo, Arce afirmó que el pozo denomido Mayaya Centro X1 fue descubierto durante su Gobierno. “Con cerca de 50 millones de dólares de inversión en nuestro Gobierno hemos descubierto un megacampo en el norte paceño. Este aspecto haría a este campo el tercer mejor campo productor de todo el país”, dijo Arce. El mandatario afirmó que es el descubrimiento más importante para Bolivia desde el 2005.

– Exportación de gas natural cayó un 17,86% en lo que va del año en términos de valor, según el INE

De enero a mayo del presente año, la exportación de gas natural cayó un 17,86% en términos de valor si se toma en cuenta el mismo periodo de la gestión anterior, de acuerdo con el reporte lanzado desde el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según la información estadística, entre enero y mayo de este año las exportaciones de hidrocarburos significaron $us 739,3 millones, mientras que en el mismo lapso se alcanzan los $us 900,1 millones. La brecha es aún mayor si se toma en cuenta que en los primeros meses de 2022 el valor de la exportación de este producto fue de $us 1.175,2 millones. El INE analizó la variación de abril a mayo de 2024, lo cual también refleja una tendencia a la baja, es decir, hay una reducción del 3,6%.

– Precio de medicamentos a junio subió hasta tres veces por escasez de dólar, según Colegio de Bioquímicos

Al primer semestre de este año, el precio de los diferentes medicamentos que se vende en diferentes regiones se incrementó en hasta tres veces, por la escasez de dólar que se registra en el país, calculó el vicepresidente del Colegio Departamental de Bioquímicos de Santa Cruz, Freddy Zeballos. Sugirió que se apruebe una nueva Ley de Medicamentos, porque la actual es obsoleta al estar vigente desde hace más de 25 años. “A principios de año habíamos anunciado el incremento del precio, por el efecto dólar y a estas alturas en el primer semestre ya tenemos una subida de tres veces, entre un 10 y 30%, esperamos que baje en este segundo semestre”, señaló; aunque no dio un ejemplo, debido a que son varios fármacos y cada uno tiene diferente costo.

– Por falta de dólares, empresarios automotores afirman que viven una de las peores crisis, más que en la pandemia

La falta de dólares y las comisiones elevadas en hasta un 40% más que pagan por la importación de autos, la Cámara Automotor de Bolivia, Erick Saavedra, afirmó este martes que el sector vive una de las peores crisis, incluso más que en la pandemia, porque en ese entonces se podía prever lo que sucederá, a diferencia de ahora que no se sabe qué sucederá dentro de 24 horas. “Comparando con las anteriores crisis, creemos que esta crisis es la peor que ha pasado el sector automotor en mucho tiempo, hasta es peor que la pandemia, porque en la pandemia podíamos operar, podíamos importar, había accesibilidad a muchas cosas, si bien era más duro, pero el mercado reaccionaba, hoy el mercado no está reaccionando”, manifestó.

– Evo quiere un candidato a vice que ayude a resolver la economía o la justicia

Con miras a las elecciones de 2025, Evo Morales anunció que, de confirmarse su candidatura, tiene en mente elegir un postulante a vicepresidente que sea el encargado de resolver el tema económico o el judicial. “Evo y el MAS-IPSP necesitan un candidato a vicepresidente que nos ayude a resolver tema economía o tema justicia. ¿Quién será ese compañero, esa compañera?”, dijo el exmandatario en conferencia de prensa en Santa Cruz. En criterio de Morales, estos dos temas son el gran problema que tiene el país. Dijo que el debate sobre la candidatura a la vicepresidencia se dará cuando se acerquen las elecciones. Enfatizó que no le interesa la región ni el sector de dónde provenga ese postulante, sino que ayude a resolver los problemas.

– El TSJ defiende la continuidad de magistrados ante señalamientos de ‘prórroga’

El acto por el aniversario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se realizó este martes en Sucre, fue el escenario donde sus autoridades defendieron la continuidad en sus cargos como magistrados. Tanto el decano del TSJ como su presidente reivindicaron la continuidad del servicio de justicia, en un contexto donde políticos de la oposición y el “evismo” los critican por ejercer el cargo de manera prorrogada por encima de su mandato que fenecía en enero. “La alusión mediática de prórroga que martilla el quehacer de este Tribunal, pretendiendo erosionar la confianza ciudadana, se diluye frente al trabajo responsable y oportuno que se cumple por Sala Plena y salas especializadas”, manifestó el presidente del TSJ, Marco Jaimes.

– Transporte pesado da ultimátum al Gobierno para que cumpla compromisos y no descarta movilizaciones

Dirigentes del transporte pesado nacional dieron un ultimátum al Gobierno para dar solución a los acuerdos que se firmaron en semanas pasadas y del que resultaron mesas técnicas que aún no reflejan un avance oportuno, según el reporte. En Santa Cruz, el dirigente Juan Yujra manifestó que no se advierten mejoras sustanciales en la disponibilidad de divisas ni en la dotación de diésel en el país, por lo que esperarán hasta la siguiente semana para ser convocados por el Gobierno y así abordar el tema de las demandas que tiene el sector. Yujra espera que en un nuevo encuentro se puedan discutir avances en torno al pliego petitorio sectorial, porque si no es así se vendrá un ampliado en el que asumirán las medidas a seguir.

– Confiscan alrededor de 169 toneladas de marihuana y cocaína en lo que va del año en el país

De enero a julio de este año, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) confiscó más de 139 toneladas (t) de marihuana, en plantío o listo para el expendio, además de casi 30 t de cocaína en operativos ejecutados en todo el territorio nacional. “Hemos realizado 5.670 operaciones a nivel nacional, de las cuales hemos ido secuestrando un total de 29 toneladas 962 kilogramos de cocaína, entre clorhidrato de cocaína y pasta base de cocaína. En marihuana tenemos secuestradas 139 toneladas 440 kilogramos”, informó el director nacional de la Felcn, Ismael Villca. Detalló que estos operativos viabilizaron la destrucción de 838 fábricas, 55 laboratorios, 26 pistas y la incautación de 26 avionetas.

– Cada día, 16 niños sufren agresión sexual en Bolivia

En Bolivia, cada día 16 niños y adolescentes sufren agresiones o abusos sexuales. La mayoría de los atacantes pertenecen al entorno familiar o social de las víctimas. La dramática estadística fue levantada Visión Mundial y la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, que establecieron que, de 10 procesos por esta causa, sólo dos concluyen con la sentencia al delincuente. El incremento de los casos de vejación sexual contra niños varones, de seis y siete años causa preocupación en instituciones de lucha contra la violencia. Debemos tener mucho cuidado a quien dejamos a nuestros niños, porque los agresores en su mayoría son del entorno familiar, vecinos, choferes o maestros entre otros”, señaló la abogada, Jéssica Echeverría.