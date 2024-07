El MAS repudia que el TSE no haya invitado a Evo Morales a la reunión del 10 de julio

El equipo jurídico de esa tienda política reitera que existe un afán de proscribir al MAS y a Evo Morales por orden del presidente Arce

eju.tv / Video RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

El Movimiento al Socialismo (MAS) se pronunció sobre la invitación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al ‘Primer Encuentro Multipartidario Institucional por la Democracia’ al que fueron invitados todos los jefes de partido, excepto Evo Morales, porque no fue tomado en cuenta en la convocatoria, ya que en su lugar fue notificado el delegado político Diego Jiménez, hecho que fue repudiado por el equipo jurídico de esa tienda política.

El vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe justificó la invitación a Jiménez y no así al presidente del MAS al afirmar que su directiva no fue renovada hasta la fecha, además de tener una primera amonestación grave, aspectos que pesaron para definir la declinación de la convocatoria a Evo Morales. Los presidentes y representantes de las otras 10 fuerzas políticas nacionales fueron convocados a la cumbre que tratará una probable eliminación de las elecciones primarias.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La carta dice que es una reunión de carácter informativo, no es jurídico, porque el TSE no tiene la competencia para modificar una ley que por mandato les corresponde solamente su aplicación; (…) sin embargo, decidieron invitar, según dijo el vocal Tahuichi, solo a los presidentes de las organizaciones que renovaron sus directivas y a aquellas que no, a sus delegados, ese es otro golpe al MAS por parte del TSE”, manifestó el delegado.

Puede leer: TSE invitó al delegado del MAS evista para la cumbre de partidos que definirá el curso de las elecciones

Jiménez consideró inadmisible que el TSE no convoque al presidente del partido político más importante del país, reconocido por esta instancia mediante la resolución 05/2017 y que tiene más militantes inscritos que el conjunto de los otros partidos; en ese contexto, manifestó su sospecha respecto a que la determinación asumida por la Sala Plena del ente electoral responde a la única intención de eliminar las primarias.

“Seguramente van a querer explicar que en un solo año tienen que realizar las elecciones generales, las primarias y las judiciales; pero, queremos decirles que su función es solamente organizar las elecciones, es el pueblo boliviano el que decide y ellos no tienen facultades legislativas para modificar o anular elecciones, o suprimir períodos electorales; por tanto, lo único que están intentando es eliminar las elecciones primarias”, sentenció.

Decisión compartida por Wilfredo Chávez, quien aseveró que el Órgano Electoral sigue el mandato que se emite desde el Gobierno con la intención de proscribir la candidatura de Morales para las próximas elecciones presidenciales, por lo que llamó al pueblo a declararse en estado de emergencia y alerta ante esta situación.

“El presidente Arce Catacora señaló el domingo anterior que no está vigente la directiva del MAS elegida el 2017 hasta el 2019, pero hemos explicado que por el golpe de 2019 y la pandemia no se pudo realizar la renovación; pero, lo que ha dicho Arce es muy grave porque es la línea de la proscripción, es el mandato que les da a sus subalternos que por lo visto son el TSE y el Órgano Judicial a objeto de que proscriban al MAS”, alertó.

Foto: captura pantalla

Asimismo, los abogados advirtieron sobre las actitudes incongruentes, contradictorias y políticas en las que habría incurrido el TSE, que de manera recurrente infringió golpes a la democracia interna e institucionalidad del MAS, en principio, con el desconocimiento del X Congreso Nacional Ordinario de esa tienda política que se llevó a cabo en octubre del año pasado.

“El MAS fue la primera organización política que se ajustó a la Ley 1096, ajustó toda su estructura, su estatuto orgánico, registró sus reglamentos y finalmente llevó adelante un congreso cumpliendo toda la legalidad y en vez de que el TSE fortalezca la democracia como le manda la Constitución y la ley 1096, se vuelve en un regente, un restrictor, un gendarme de la democracia de los partidos políticos”, denunció Jiménez.

Asimismo, dijo el abogado, mediante el establecimiento de plazos arbitrarios para la realización de ese acto político; pese a ello, se convocó a un nuevo congreso, pero los vocales denegaron la posibilidad de supervisar dicho encuentro. Un segundo golpe, según Jiménez con el pretexto de que no se consensuó con las organizaciones matrices, argumento forzado para desconocer la legalidad de la convocatoria. El tercer golpe es el desconocimiento de Evo Morales como el interlocutor válido para la reunión del 10 de julio.