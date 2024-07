El Reino Unido aprobó la carne cultivada en laboratorios para alimentos de mascotas, un hito en Europa

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido tomó una decisión que apunta a un futuro innovador en alimentación animal





Meatly se prepara para introducir productos de carne cultivada a fabricantes de alimentos para mascotas. (Meatly)

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Fuente: infobae.com

El Reino Unido se ha convertido en el primer país europeo en aprobar el uso de carne cultivada en laboratorio para alimentos para mascotas, marcando un hito significativo en la industria biotecnológica. La Agencia de Normas Alimentarias (FSA) autorizó la utilización de estos productos hechos a partir de células animales, específicamente pollo.

La empresa de carne de laboratorio, Meatly, planea comenzar a vender sus primeros productos a los fabricantes a finales de este año. Sin embargo, se prevé que la producción alcance volúmenes industriales en los próximos tres años, según informó la BBC.

La decisión de la FSA ha sido recibida de manera positiva. James Cooper, director adjunto de políticas alimentarias en la organización dijo que el organismo “da la bienvenida a las innovaciones que utilizan materiales alternativos como productos cultivados a base de células en la alimentación animal, siempre que esto se haga de manera segura y conforme a la ley”. En el Reino Unido, hasta el momento no se han autorizado productos cultivados en laboratorio para el consumo humano, lo que destaca la singularidad de esta medida.

Meatly ha enfatizado que su producto no solo es seguro, sino que también es más económico y rápido de producir. Owen Ensor, CEO de la compañía, expresó a The New York Times que “los dueños de mascotas están buscando desesperadamente una mejor manera de alimentar a sus gatos y perros con carne – estamos muy emocionados de cumplir con esta demanda”.

Ensor agregó que los propietarios pronto podrán ofrecer a sus mascotas “la carne real que necesitan y desean, de una manera que sea más amable con nuestro planeta y otros animales”.

Desde la presentación de la primera hamburguesa cultivada en laboratorio en Londres durante el 2013, el mercado de carne cultivada ha crecido y múltiples empresas alrededor del mundo están compitiendo para llevar estos productos asequibles tanto para humanos como para mascotas.

Según BBC, el proceso de producción de carne cultivada implica la extracción de células de un animal, que luego se alimentan con nutrientes como proteínas, azúcares y grasas. Las células se dividen y crecen en biorreactores que actúan como un tanque de fermentación, y después de algunas semanas, se cosechan, se combinan con proteínas vegetales y se cocinan.

Un informe del Good Food Institute reveló que la inversión global en el sector de carne y mariscos cultivados disminuyó significativamente en 2023, bajando a menos de un tercio de lo que fue el año anterior. No obstante, aún persisten interrogantes sobre el futuro a largo plazo de estos productos y su aceptación en el mercado de alimentos para mascotas.

En el ámbito internacional, otros países ya han dado pasos similares. En 2020, Singapur permitió la venta de carne cultivada en restaurantes. Además, Estados Unidos e Israel han aprobado productos cultivados en laboratorio para el consumo humano. Sin embargo, el tema de la carne cultivada sigue siendo controversial. BBC señaló que en Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis ha prohibido estos productos, alegando que protegerá la carne tradicional de los “planes autoritarios” de la “élite global”.

Productos de carne cultivada ofrecen una opción más amable con el planeta y los animales. (Meatly)

De acuerdo con The New York Times, la decisión del Reino Unido ha aprovechado las oportunidades post-Brexit, lo cual ha permitido un proceso regulatorio más ágil. Linus Pardoe, gerente de políticas en el Good Food Institute Europe, comentó que “Europa se está aislando de la innovación”, mientras que la nación ahora tiene un sistema más sencillo tras salir de la Unión Europea.

Además, Meatly asegura que su producto es sostenible y más amable con los animales. Ensor subrayó que “no necesitamos criar ni matar a ningún animal. En lugar de 50 mil millones de pollos al año, es un huevo, una vez, y hemos creado una cantidad infinita de carne”. Este enfoque podría resolver el llamado “paradoja del amante de los animales”, donde las personas aman a sus mascotas, pero no quieren que otros animales mueran en granjas para alimentarlos.

En cuanto a la aceptación pública, hay un contraste notable. BBC reportó que un estudio de la Universidad de Winchester en 2022 encontró que aproximadamente el 40% de los consumidores de carne estarían dispuestos a probar carne cultivada, mientras que el 81% estaría dispuesto a dársela a sus mascotas. Para Meatly, esto es una buena noticia, ya que les permite “evitar algunos de esos problemas”, según Ensor.