El secreto del Team USA de Gimnasia: Beacon, el Golden retriever que sirve como terapia

Beacon, de 4 años, llegó a la Federación de Gimnasia de Estados Unidos en 2020 para ayudar a los gimnastas del equipo.

La Federación de Gimnasia de Estados Unidos puso de vital importancia la salud mental de sus atletas, especialmente después de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde Simone Biles se retiró temporalmente del torneo para centrarse en su propio bienestar.

Beacon, un Golden retriever de 4 años, tiene como rol proporcionar relajación y apoyo emocional a las gimnastas americanas, especialmente antes de las competiciones.

Los beneficios de la terapia con animales están bien documentados y la presencia de un perro puede ser milagrosa para quienes sufren ansiedad y depresión.

Los perros no solo ayudan a reducir la presión arterial, sino que también limitan la liberación de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan la oxitocina, conocida como la hormona del bienestar.

Además, el vínculo con un perro disminuye los sentimientos de soledad, proporcionando un consuelo invaluable.

Testimonios y beneficios de la presencia de Beacon

Los miembros del equipo de Gimnasia en Estados Unidos han expresado su gratitud por la presencia de Beacon.

“Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”, expresó la gimnasta Shilese Jones a The Times.

Tracey Callahan Molnar, una ex entrenadora de gimnasia rítmica de 65 años, comentó sobre el impacto positivo de Beacon: “Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”, dijo Molnar.

Desafortunadamente, para el Team USA, Beacon no está en los Juegos Olímpicos de París debido a problemas logísticos, aunque su contribución sigue siendo vital para apoyar a la salud física y mental de las gimnastas americanas.