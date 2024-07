El sector radical del MAS condiciona aprobación de las listas para las judiciales y la suspensión de las primarias

El senador Luis Adolfo Flores señala que también deben tratarse y promulgarse las leyes aprobadas por Andrónico Rodríguez

eju.tv / Video: Wara TV

Boris Bueno Camacho / La Paz

El senador del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Adolfo Flores, anunció este martes que su bancada pedirá que se aborden todas las leyes que están pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) como la promulgación de la 075 que cesa a los magistrados del Órgano Judicial y no solamente las que interesan a la gestión de Luis Arce Catacora; en ese sentido, pidió a la oposición no dejarse imponer la agenda del gobierno.

En ese sentido, el asambleísta señaló que la bancada que responde al expresidente Evo Morales exigirá como condición que se aprueben las leyes sancionadas en la sesión que presidió Andrónico Rodríguez el pasado mes de junio para dar curso a las listas definitivas de candidatos a las elecciones judiciales, que necesita dos tercios del pleno de la ALP, a la Ley de suspensión de las primarias y a los créditos internacionales.

“Si no se aprueba el proceso de preselección en el pleno de la Asamblea, si no se promulga la ley 075 no debería aprobarse ninguna ley más en este país, porque están buscando que se aprueben leyes que les convengan. Algunos políticos como el Ejecutivo, les conviene que no haya internas, pero no hablan nada de la 075 para desconocer a esos autoprorrogados. No, este país está en mal camino, que se apruebe todo”, reclamó el parlamentario pandino.

El senador pandino Luis Adolfo Flores. Foto: captura pantalla

Flores reiteró que se debe debatir sobre la agenda de la sociedad y no la de un grupo de políticos que tienen intereses propios; además, puntualizó que ni el proceso de preselección está garantizado, porque no se sabe a ciencia cierta si el presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, convocará a la sesión que debe aprobar las listas definitivas con el voto de dos tercios de los presentes en el pleno, tal cual sucedió en anteriores oportunidades.

“Para nombrar al contralor, dos años y medio que no nos convoca, ¿Porque no le conviene?, me pregunto; por eso, quieren convenir lo que les conviene; pero, no, todo en mesa. Las internas y luego veremos la preselección de los magistrados, no, la conversación de los temas es en conjunto, la promulgación de la Ley 075 también va en ese conjunto, pero algunos líderes de la oposición por interés de que no participe el MAS en ninguna elección, porque les falta utilizar el cerebro se están dejando imponer una agenda que no es transparente”, aseguró.

En cuanto al proceso de preselección, el asambleísta rechazó los cuestionamientos de ciertos postulantes a las preguntas que les tocó responder en los medios de comunicación, cuando lo correcto era que lo hagan ante las comisiones de Constitución y Justicia Plural de la que es parte; asimismo, recordó que en el caso de la instancia en que participó, las preguntas fueron controladas por todos los miembros y si se observaba algún error se subsanaba mediante la elección de otro bolillo.

“Existía un control y, es más, nosotros no podíamos observar la respuesta hasta que el postulante cante su respuesta, pusimos una serie de reglas para que no exista la posibilidad de duda en la Comisión de Justicia, creemos que la gran mayoría de los postulantes está satisfecha y cualquier cuestionamiento a las preguntas, son las instituciones las que enviaron, nosotros quedamos en la comisión que quien tenga un reclamo lo haga al momento, no dejar que pase y cuestionar después en los medios de comunicación”, aseveró.