«Él taxista estaba vivo, quejándose de dolor»: Adolescente involucrado en asesinato de José Carlo reveló detalles del crimen

La Red Uno tuvo acceso exclusivo a la declaración del adolescente quien reveló que Anthony Alvarez fue quien disparó contra la humanidad del joven taxista.

Santa Cruz, Bolivia.-

En un impactante giro de los acontecimientos, la Red Uno de Bolivia ha obtenido acceso a la declaración de un adolescente de 17 años involucrado en el asesinato del joven taxista José Carlo Orellana Peralta. Orellana fue encontrado sin vida entre matorrales después de varios días desaparecido.

En su declaración, el adolescente admitió conocer a Anthony Alvarez Calzadilla, a quien señaló como la persona que disparó en contra de la humanidad de José Carlo.

Relato del Adolescente sobre los Hechos

Según el documento, el adolescente detalló los eventos que llevaron al trágico desenlace. «El día sábado 13 de julio, al mediodía, me junté con Anthony y su mujer en su casa. Ahí me dijo que hay que darle de baja a un chico. Yo en ese momento no sabía a qué se refería», comentó. «Antes de salir de su casa, me dio el arma y lo llevé debajo de mi cangurera y me dijo que vamos a ir a probar por ahí».

El adolescente narró cómo, siguiendo las instrucciones de Anthony, se dirigieron a una plaza en la avenida Moscú. «Ahí me dice que es darlo de baja y que supuestamente el taxista no sería alguien santo de ahí. Me desanimé porque me dio miedo pero me dijo que si no lo bajamos a ese, nos iba a matar él».

Él dice «ni modo, yo voy a tener que hacerlo. Yo voy a ir en el asiento de atrás y vos adelante. Después llega un taxi de color rojo y nos recogió. Nos fuimos hacia la avenida Olímpica hasta el séptimo anillo, llegamos a un sector oscuro y Tonny me dice que pague por QR y le respondí que sí. Entonces me bajé del auto, esperando con la puerta abierta y apoyado en el marco de la puerta. Es ahí que escucho dos disparos. En la nuca le dio Tonny al taxista. El señor quedó agachado la cabeza en eso me dice que me suba encima del muerto haciendo recorrer el asiento y yo le dije que no sé manejar, y él se subió y manejó con dirección a una plaza y ahí llamó a su amigo Lucas».

Traslado y Amenazas

El adolescente continuó describiendo los escalofriantes detalles del traslado del cuerpo. «Nos dirigimos hacia el lote baldío, ese rato eran las 1:30 de la mañana. Después de eso, Tonny agarró de los brazos al taxista, lo jaló y lo puso en el piso. En ese momento el taxista se encontraba con vida, balbuceando y quejándose de dolor. Lo arrastramos adentro y Tonny nos amenazó diciendo si no quieren hacerlo aquí, va a haber entonces tres muertos».

«Volvimos al auto y me da el arma para que vaya a comprobar que si estaba muerto. Volví a ingresar, pero me dio miedo y ya no fui. Me oculté para que no me vean, no llegué hasta donde estaba el señor. Nos fuimos a su casa y me dijo que no hable nada y me amenazó que si decía algo tendría problemas con mi familia porque me dijo que ya había mandado la dirección de mi casa a ese señor que conozco. Vi que guardó el arma sobre su ropero y me quedé a dormir a su casa».

A la mañana siguiente, el joven fue obligado a limpiar el auto junto con Lucas. «Fuimos a mi casa y saqué un balde de agua con un trapo de polera y un cepillo sin que se diera cuenta mi familia. Después de eso, llevamos el auto cerca de un cementerio y lo dejamos ahí. Ya eran las 07:00 de la mañana. De ahí nos fuimos donde dejamos al taxista para limpiar las manchas de sangre que quedaron en la calle de la entrada del lote».

Las autoridades continúan investigando el caso y se espera que en las próximas horas los involucrados sean puestos ante un juez cautelar por el delito de asesinato.