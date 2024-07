El tirador de Trump es abatido

Fuente: rt.com

El tirador que hirió al expresidente estadounidense y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, durante un mitin en Pensilvania ha sido abatido.

De acuerdo con la periodista de The Washington Post Meryl Kornfield, que cita al fiscal del condado de Butler, Richard Goldinger, en el ataque un miembro del público falleció y otra persona se encuentra en estado grave.

El atentado se produjo cuando Trump se dirigía desde el estrado a sus seguidores durante el evento en la ciudad de Butler. El exmandatario no resultó herido de gravedad y bajó por su propio pie del escenario, rodeado por sus guardias.

El portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, confirmó que la vida del exmandatario no corre peligro. «El Servicio Secreto ha puesto en marcha medidas de protección y el expresidente está a salvo», dijo, añadiendo que se está llevando a cabo una investigación activa.

Police armed with Long-Rifles have reached the nearby Rooftop, adjacent to the Trump Rally, where the Shooter was Eliminated by a Secret Service Counter-Sniper. pic.twitter.com/PI2KpcNdK8

— OSINTdefender (@sentdefender) July 14, 2024