El video que revela «trampas» en pruebas orales desata un terremoto y dudas sobre el proceso

La senadora Arce durante las pruebas orales, señalando una de las respuestas. Foto: Captura de video

La publicación de un video en que el que se ve a la senadora «evista» del Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricia Arce, presuntamente «soplando» a un candidato al Órgano Judicial en las pruebas orales, ha desatado una ola de críticas contra la legisladora, pero también cuestionamientos hacia el proceso de preselección, que varios legisladores y analistas califican como poco transparente.

El primer frente se abrió entre los protagonistas, la senadora Arce y el periodista John Arandia, quien hizo público el video. Arce acusó a Arandia de “estar pagado por el Gobierno”.

“Lo único que hace Arandia es difamar y ensañarse con las personas y no me preocupa porque es un mandado y pagado por el Gobierno. Estas judiciales tienen que llevarse a cabo, porque así lo quiere el pueblo, no busquemos más tres pies al gato”, manifestó Arce.

Arandia le respondió en un video que publicó en sus redes y dijo: “La gente no es tonta, senadora; usted, al verse acorralada y descubierta, su lengua de parlamentaria pudo haberla traicionado, lo que dijo es una técnica atractiva para a prensa, hablar difamación cuando el video es más que claro. Dijo usted que el Gobierno me paga, presente una prueba de semejante afirmación; todos deseamos un proceso transparente, con conciencia”.

En el video que difundió el periodista se ve que cuando leen la pregunta para el candidato, Arce “dibuja” una C, indicándole la respuesta correcta.

El hecho sucedió cuando se tomaba la prueba oral al postulante Carlos Ortiz Quezada, la máxima autoridad del Tribunal Departamental Electoral de Beni, quien finalmente puntuó 100 en la prueba, y al terminar el examen levantó sus dos manos “hacia el cielo”, como agradeciendo alguna intervención “divina”.

Cuestionada por esos actos, la senadora Arce se limitó a decir que “siempre tengo un ‘tip’ (sic); no puedo estar quieta un solo rato, camino y muevo mis manos porque me aburro, no es fácil, estoy escuchando a la gente desde el viernes. Yo estoy haciendo mi trabajo de forma responsable y no me interesa lo que diga la gente”.

Tras los hechos, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), José Ormachea, dio que “la senadora Patricia Arce hizo ‘chanchullo’ con el candidato judicial Carlos Ortiz y tiene que retirarse del proceso porque mientras continúe no hay ninguna garantía de que sea justo y transparente”. “Hay beneficios para algunos en detrimento de otros”, denunció.

Y el analista político Luis Alberto Ruíz, dijo que “es bochornoso lo de la senadora Arce y un acto de sinvergüenzura el del candidato, que hace alarde de su ignorancia”. “¿Esta es la clase de magistrados que quiere Bolivia?, cuestionó, se ha perdido el respeto hacia la ciudadanía”, declaró al programa Detrás de la verdad.

“Colegas abogados, no permitan este manoseo y no sean parte de ese circo”, reclamó Ruíz.

El exlegislador Amilcar Barral también reaccionó y sostuvo que “esta es la peor Asamblea Legislativa que ha tenido el país en toda su historia”.

“Esta senadora quiere justificar una cosa tan evidente como ayudar a un postulante, como si no nos diéramos cuenta. Los asambleístas deben a los bolivianos, el pueblo le paga por hacer su trabajo y no se puede llegar al extremo de ayudar a esos neófitos, a esos burros que son algunos de los precandidatos”.

Ayer, tras el escándalo, la diputada de CC, Samantha Nogales, exigió examinar cada video de las rendiciones de pruebas. “No podemos permitir estas trampas, a las que el MAS está acostumbrado, cuando queremos darle un proceso transparente al país”, reclamó.

Hasta ayer, los candidatos a magistrados que se postulan a las elecciones judiciales para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), rindieron sus pruebas orales ante las comisiones mixtas.

