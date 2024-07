Elecciones Judiciales: Llegan dos nuevos amparos a la Comisión de Constitución pero “no frenan el proceso”, dice Rejas

Fuente: Unitel

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Miguel Rejas, informó este marte que llegaron al despacho dos amparos más, pero que estos recursos no representan un “freno” para el proceso que se está llevando en el marco de las Elecciones Judiciales.

“Uno es de Pando y otro es de La Paz. En realidad, eso (los nuevos amparos) no paraliza el proceso sino que en sí estaríamos respondiendo en las audiencias a sus amparos que han presentado”, dijo el legislador.

Rejas explicó que ambos amparos piden revisión extraordinaria de dos postulantes que fueron inhabilitados por no cumplir con los requisitos que exige la convocatoria.

“Estos señores han presentado los amparos constitucionales contra la Comisión de Constitución porque no han sido habilitados. Por ende, quieren ser habilitados, ya sea mediante la Sala Constitucional que pueda obligarnos a nosotros en el pleno de la Comisión a habilitarlos”, detalló.

Rejas enfatizó que los postulantes obtuvieron las notas de acuerdo a la documentación presentada pero que ésta no alcanzó. “No podemos nosotros darles más notas, no cumplen con los requisitos”.

El proceso de selección se encuentra en la etapa de la toma exámenes a los más de 300 postulantes habilitados. Sin embargo, el lunes la Sala Constitucional Segunda del Beni determinó paralizarlo, tras dar curso a una nueva medida cautelar que fue solicitada por un postulante inhabilitado.

“Otorgar la medida cautelar solicitada disponiendo: La paralización del cronograma de toma de exámenes dentro de la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales”, señala la parte conclusiva del documento.