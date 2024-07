Embajador afirma que reconocimiento de la victoria de Maduro es por cortesía

Bolivia es uno de los pocos países de la región que validaron los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela y que atribuyen la victoria a Nicolás Maduro.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, afirmó que el reconocimiento del Gobierno boliviano a la reelección de Nicolás Maduro es por cortesía y para mantener latente la agenda bilateral.

«Nosotros como país respetuoso de los mecanismos diplomáticos recibimos la información de los órgano oficiales, no sustituimos instituciones, entonces nosotros no somos Fiscalía para investigar nada, no somos órgano electoral para definir quién ha ganado o quien no ha ganado. Nosotros tenemos que ser respetuosos de que cada país tiene sus organismos constitucionales y legales que tiene atribuciones, en ese sentido cuando nos dicen que ya hay un presidente electo sea de derecha o de izquierda en cualquier lugar de la región de América Latina lo felicitamos por cortesía porque creemos que ese saludo es la creación de un clima favorable, para eso hay una agenda bilateral y una agenda de integración ya sea para fines económicos o para toma de posición política en el concierto internacional y global», afirmó anoche en una entrevista con la red Uno.

Bolivia es el único país de la región que reconoció los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral afín al gobierno de Maduro y que afirma que éste fue reelegido con el 51,2% de respaldo popular frente a Edmundo Gonzáles, quien obtuvo un apoyo del 44,2% del electorado.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El anuncio entregado después de un corte en el sistema de transmisión de actas encendió las alarmas respecto a un posible fraude electoral que ya fue advertido por la oposición venezolana.

La líder opositora María Corina Machado atribuyó la victoria a Gonzáles, el candidato opositor, en base a las actas registradas por sus delegados en los recintos de votación y que varían ampliamente con los resultados oficiales entregados por el árbitro electoral.

También puede leer: La OEA convoca a reunión extraordinaria para abordar el proceso electoral en Venezuela

Numerosos gobiernos extranjeros, incluido el de EEUU y varios latinoamericanos, se abstuvieron de reconocer los resultados o exigieron el esclarecimiento del proceso electoral.

El embajador Michel insistió en que Bolivia no emitirá observaciones al proceso electoral porque «respeta la autodeterminación de los países» y evita incurrir en una injerencia interna.

Los gobiernos de Bolivia y Venezuela mantienen una estrecha relación desde la presidencia de Evo Morales (2006-2019) y continuó esa amistad en la presidencia de Luis Arce (2020-hasta ahora). Maduro fue uno de los presidentes que dio su respaldo al Mandatario boliviano ante el intento de golpe de Estado fallido del 26 de junio.