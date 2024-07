Embajadora en Rusia asegura que Moldiz presiona para alejarla del cargo, porque el hijo del exministro no ingresó a reunión con Putin

Hugo Moldiz, exministro de Evo y ahora alineado a Arce, “estaría molesto” porque no se permitió que su hijo Carlos, quien se desempeña como consejero en la Embajada de Bolivia en Rusia, ingresara a la reunión que sostuvo el presidente Arce con su homólogo ruso, Vladimir Putin.





Fotografía de archivo de la embajadora María Luisa Ramos. Foto: Embajada de Bolivia en Rusia

Fuente: Brújula Digital

La embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, informó que el exministro de Gobierno, Hugo Moldiz, busca alejarla del cargo y por eso presionó al viceministro de Relaciones Exteriores, Esteban Catarina, para que le envíe un memorándum de llamado de atención.

“Toda esta situación me obliga a revelar aquí lo que su persona me ha dicho por teléfono, que este memorándum lo hizo usted por presiones del señor Hugo Moldiz. Discúlpeme, pero no puedo callar este detalle, que es no menor. Si eso no es así, acláreme esta situación”, se lee en una carta que envió Ramos a Catarina fechada el 8 de julio y clasificada como “Muy urgente” y que circula por redes sociales.

En la misiva, Ramos responde al memorándum VRE-Me-32/2024 con hoja de ruta 33652.24 “Llamada de atención” que le envió el viceministerio por algunos hechos ocurridos durante la visita del presidente, Luis Arce, a Rusia en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo realizado entre el 5 y 8 de junio.

La embajadora indica en su carta que le parece extraño que “sólo 17 días después de su retorno a Bolivia”, tras participar en el foro, Catarina le haya enviado un memorándum, pese a que cuando estuvo con ella en San Petersburgo elogió “en más de una ocasión” su trabajo.

“Debo expresarle mi profunda extrañeza y preocupación, porque considero que este memorándum pareciera ser parte de un mecanismo artificialmente generado para crear de manera acelerada un “caso,” que pudiera encaminar y sumar posibles motivos de cese de esta embajadora”.

En su carta, Ramos le recuerda a Catarina que él le informó por teléfono que Hugo Moldiz “estaría molesto” porque no se permitió que su hijo Carlos, quien se desempeña como consejero en la Embajada de Bolivia en Rusia, ingresara a la reunión que sostuvo el presidente Arce con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Agrega que la asistencia del consejero Moldiz al encuentro entre presidentes no correspondía, ya que “como usted sabe (…) a tales reuniones solo ingresan autoridades de alto nivel. Si esto no es cierto, acláreme por favor”.

La embajadora recuerda también al viceministro que él le indicó que Moldiz había pedido de forma verbal que su hijo Carlos fuera liberado de funciones consulares, asunto que ella no aceptó “y ahora pareciera ser este el castigo. Si no es así, solicito me aclare o desmiente este hecho, pues me siento acosada por tal situación”.

Agrega que el exministro de Gobierno habría indicado a Catarina que hablaría con el presidente Arce.

“Esta situación extrema me obliga también a recordarle a su autoridad lo que su persona me indicó hace más o menos dos semanas atrás, que el señor Hugo Moldiz le dijo a usted que él “hablaría con el presidente Arce para que me cesen de mis funciones”, por eso afirmo que este memorándum pareciera ser el camino hacia ese objetivo”.

En su misiva, Ramos dice a Catarina que lamenta tener que recordarles sus dichos, pero que lo hace porque siente que se intenta “ensuciar” su carrera diplomática y le recuerda “que este trato es diametralmente opuesto al que su autoridad me brinda cuando se comunica con esta embajadora por teléfono, elogiando mi trabajo”.

Este es el documento que circula en redes sociales: