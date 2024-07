Emergencia por falta de dólares y diésel: Lecheros piden modificar la franja de precios que es la misma desde 2012

El sector se declaró en emergencia ante la falta de dólares y de combustibles.

Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Fuente: Red Uno

Productores lecheros se declararon en emergencia ante la falta de dólares y combustible. Por eso, pidieron una modificación en la franja de precios.

«Nos siguen manteniendo una franja de precio desde el 2012. Quiere decir que, desde ese año, el precio de la leche se mantiene, no sube un centavo, pero desde 2012 hemos tenido dos incrementos salariales y 10.000 circunstancias diferentes. Que me demuestren un producto de la canasta familiar que no haya tenido incremento desde 2012″, afirmó Juan Manuel Rojas, vicepresidente de Fedeple, en entrevista con Que No Me Pierda.

El representante aseguró que es el único sector que no incrementó sus productos.

«El sector productivo es (visto como) el enemigo del gobierno, como el sector que no sirve porque nosotros tenemos que pagar los incrementos salariales, los ajustes salariales y, aún así, nos norman un precio de venta. Sin embargo, hay incrementos salariales para todos los trabajadores, parlamentarios y ministros. ¿Es discriminación? No puedo creerlo», agregó.

Asimismo, indicó que esta situación generó disminución en la producción.

«Hemos hecho miles de análisis en todo el sector lechero. Hoy por hoy, tenemos 100.000 litros menos solamente la cuenca de Santa Cruz; Cochabamba tiene 100.000 litros menos de hace dos años, así viene la caída», complementó Rojas.