En el chaco cruceño trabajan por mejorar la salud cardiovascular

PROGRAMA. Mediante la iniciativa Hearts a cargo de especialistas de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), buscan mejorar la atención cardiovascular del chaco cruceño. Se trabaja en coordinación con el Sedes.

ATENCIÓN. Buscan prevenir y controlar las enfermedades cardiovasculares.

Fuente: El Mundo

A partir de la presentación del programa Hearts a cargo de especialistas de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), un grupo de profesionales de la salud del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Camiri y el Gobierno Autónomo Indígena Guaraní Kereimba Iyambae (Gaigki), en el departamento de Santa Cruz, han conformado el equipo implementador de esta iniciativa para mejorar el manejo de la hipertensión, el riesgo cardiovascular y la diabetes en la atención primaria de salud en la región del Chaco.

Como parte de la implementación de la iniciativa integral para mejorar la salud de la población del Chaco boliviano, una acción multi programática de cooperación técnica que despliega la OPS/OMS junto al Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz y los gobiernos locales que conforman la red de salud Cordillera, personal de salud de servicios de primer nivel de atención de la región se sumaron a iniciar la implementación de la iniciativa Hearts.

El programa pretende ser un modelo institucionalizado de atención para la gestión del riesgo cardiovascular, con especial énfasis en el control de la hipertensión, diabetes y la prevención secundaria en la atención primaria de salud en las Américas para el 2025. Es una iniciativa liderada por la OPS/OMS junto a los Ministerios de Salud de la región de las Américas.

“Más del 21% de las enfermedades crónicas no transmisibles son causadas por enfermedades cardiovasculares, si a eso le sumamos el aproximadamente 5% de morbi mortalidad por diabetes, estamos hablando de más del 25 o 26% de enfermedades crónicas no transmisibles que se abordarían a través de la iniciativa Hearts”, dijo Helen Poggi, responsable del área de prevención y control de enfermedades no transmisibles del Sedes Santa Cruz.

Finalmente, Sandra Herrera, coordinadora red de salud Cordillera, señaló que la implementación Hearts en la provincia Cordillera es de gran importancia ya que van a poder localizar a los pacientes con problemas cardiacos para ayudarlos con su tratamiento.