Estafa en redes sociales: Pierde Bs 25,000 al intentar comprar dólares para cuenta en Estados Unidos

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Un hombre denunció ser víctima de una estafa al intentar comprar dólares a través de redes sociales. La víctima depositó Bs 25,000 en una cuenta bancaria boliviana con la expectativa de que los dólares correspondientes fueran depositados en su cuenta bancaria en Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de recibir la cantidad solicitada, terminó perdiendo su dinero y acumulando una deuda significativa.

“Me comuniqué con alguien que publicó la oferta”, relató el afectado. El dinero que utilizó provenía de la devolución de un anticrético en Santa Cruz, y su intención era convertir esos bolivianos en dólares que serían depositados en su cuenta estadounidense, ya que frecuenta ese país.

El hombre contactó a supuestos vendedores a través de redes sociales, quienes resultaron ser de nacionalidad colombiana. “Me hicieron el depósito de un cheque a mi cuenta de Estados Unidos y yo entregué aquí (en Santa Cruz) los bolivianos”, explicó la víctima. En las siguientes horas, recibió una fotografía en la que supuestamente se mostraba el depósito en su cuenta estadounidense mediante dos cheques, por un monto total de $us 8,000, aunque él solo había solicitado $us 4,000.

El banco norteamericano, al realizar las verificaciones pertinentes, descubrió que los cheques eran falsos. “Pero como el banco los fines de semana no hace la verificación de los cheques, este revirtió el cheque y yo me percaté al día siguiente, el sábado, que esto fue una estafa”, añadió el hombre. Ahora, enfrenta una deuda de $us 8,000 en Estados Unidos y ha perdido Bs 25,000 en Bolivia.

La situación se agrava debido a las presiones de ciudadanos extranjeros que exigen el pago de los dólares supuestamente depositados.