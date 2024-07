“Este año se iba a graduar del kínder”: Madre del niño atropellado clama por justicia

Vecinos y familiares del niño se reunieron en su domicilio para velar el cuerpo del menor, exigiendo justicia para el pequeño.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En un trágico accidente ocurrido en el barrio Integración de las Américas, un niño de cinco años perdió la vida tras ser atropellado por un conductor en estado de ebriedad. Sonia Angulo, madre del menor, entre lágrimas y desesperación, clama por justicia y pide ayuda para afrontar esta dolorosa situación.

“No sé lo que voy a hacer, quiero justicia para mi hijo, me quitaron a mi hijito, me lo mataron, ya no voy a poder verlo. Este año se iba a graduar del kínder, ya no voy poder desfilar con él, me dejaron un gran vacío dentro de mí”, expresó Sonia, visiblemente afectada por la pérdida.

El accidente ocurrió cuando el pequeño salía del kínder en compañía de su madre. El conductor del vehículo, aparentemente bajo la influencia del alcohol, embistió al niño y posteriormente intentó huir. Un profesor, testigo del incidente, logró detener al responsable tras una breve persecución.

“Mi hijito era un niño bien tranquilo, divertido, alegre, inquieto, era feliz. Ahora nada me lo va a devolver, me dejaron un vacío”, agregó Sonia con la voz entrecortada. La madre también hizo un llamado para que el conductor cubra todos los gastos y se haga responsable del daño causado a su familia.

Vecinos y familiares del niño se reunieron en su domicilio para velar el cuerpo del menor, exigiendo justicia para el pequeño.

Sonia, en su desesperación, pidió ayuda a la comunidad. Si usted puede ayudar o conoce a alguien que pueda hacerlo, comuníquese a los siguientes números: 746 95 957 o 688 09 026. “Pido que me ayuden, por favor”, imploró.