Evistas anuncian proclamación de Evo en El Alto, arcistas denuncian provocación

El expresidente Evo Morales adelantó su campaña electoral para ser habilitado como candidato del MAS para las elecciones generales de 2025 en medio de una pugna interna de su partido.

eju.tv / Video: Cadena A

Juan Carlos Véliz / La Paz

El expresidente Evo Morales será proclamado como candidato a la presidencia en la ciudad de El Alto el 26 de julio, anunciaron sectores leales al exmandatario mientras desde el arcismo advirtieron una provocación que podría derivar en enfrentamientos.

«El presidente departamental del MAS es el hermano Omar Arce, entonces Omar Arce juntamente con las cinco regionales le ha pedido al presidente Evo Morales llegar a la ciudad de El Alto y se está organizando su llegada», informó ayer la concejala del MAS, Fabiola Furuya, en declaraciones recogidas por Cadena A.

Un video divulgado por la «dirección departamental del MAS» indica que la proclamación de Morales se realizará el 26 de julio en la zona de Senkata, Distrito 8, de la ciudad de El Alto a partir de las 11:00.

Morales está en carrera electoral para lograr su habilitación como candidato para las elecciones generales de 2025 en medio de una ruptura de su partido en al menos dos bloques, «evistas» y «arcistas»; sin embargo, una sentencia constitucional de 2023 puso candado a sus pretensiones electorales.

El anuncio de la llegada del exmandatario generó un rechazo marcado de sectores que respaldan al presidente Luis Arce porque éste habría «utilizado» a las organizaciones sociales de esa ciudad para sus fines políticos durante su mandato (2006-2019).

El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y activista, Roberto De La Cruz, rechazó la llegada de Morales a esa ciudad y advirtió que su presencia podría generar enfrentamientos.

«Quiere venir como si hubiera hecho algo positivo para la ciudad de El Alto, no es bienvenido y no será nunca bienvenido porque se ha burlado de los alteños (…). Ha prometido cielo y tierra, pero nos ha utilizado políticamente y por eso hay una deuda histórica de Evo Morales con El Alto», manifestó.

El exdirigente de la llamada «guerra del gas» de 2003 advirtió que el exmandatario está buscando una «provocación». «Quiere provocar la ira de los aymaras y nosotros no debemos caer en esa provocación», manifestó.

El dirigente gremial Rodolfo Mancilla también rechazó la celebración de un acto político de Morales en la ciudad de El Alto porque éste cuando era Presidente «despilfarró el dinero que ostentaba, por lo menos debía instalar fábricas e industrias en El Alto y esto hubiera generado empleos directos e indirectos».

La diputada Gloria Callizaya (MAS arcista) también coincidió en que se trata de una provocación para generar violencia en El Alto como el ocurrido durante la reunión de partidos políticos con el Tribunal Supremo Electoral el 10 de julio en plaza Abaroa.

«Si quiere proclamarse que se proclame en su Chapare, pero al contrario quiere provocar a la ciudad de El Alto», reprochó.

Desde el evismo, el senador Roberto Padilla afirmó que Morales tiene todo el derecho a proclamarse en cualquier ciudad del país. «Puede venir a la ciudad de La Paz a hacer sus actos políticos y nadie puede estar contra eso, eso quiere decir que no hay democracia. El Gobierno no está entendiendo la democracia y no está respetando a otros políticos», afirmó.

El comandante regional de la Policía de El Alto, Adrián Álvarez, aseguró que no tiene reportes sobre un acto político en la zona de Senkata, pero garantizó la «libre locomoción» de la ciudadanía.