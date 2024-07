Ponciano Santos, ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) de la facción evista dio plazo hasta el lunes para que se invite al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, al encuentro multipartidario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), caso contario desde el martes saldrán a las calles.

“Quiero decir a los siete vocales del Tribunal Supremo Electoral, inviten a Evo Morales con una carta formal, tiene plazo hasta el día Lunes. Si en caso no invitan, hoy hemos entrado en emergencia y alerta, a partir del lunes vamos a declarar las movilizaciones en el país”, dijo el dirigente evista.

Santos acusó también al presidente Luis Arce de instruir a los vocales del TSE para que se les quite la sigla del MAS. “Estamos cansados y ahora que nos quiera quitar la sigla como ha autorizado, no vamos a aceptar y en cualquier momento vamos a declarar movilizaciones”.

El 18 de junio, el TSE convocó a un encuentro multipartidario a desarrollarse el 10 julio con el fin de analizar la pertinencia de la realización de las elecciones primarias en esta gestión, además del análisis del padrón electoral, la transmisión rápida de resultados la asignación de escaños con base a datos del último censo.

El jueves, el vicepresidente del TSE aclaró que sólo se está convocando a los máximos representantes de los partidos que hayan logrado renovar sus directivas, mientras que del resto se convocó a los delegados. “Organizaciones que estén en proceso de llevar sus elecciones internas participarán los delegados titulares y delegados alternos”.

Desde el ala evista se denunció que el TSE no invitó a Morales, pese a que es el presidente del MAS reconocido aún por el Órgano Electoral, por lo que a través de una nota formal se solicitó invitar al jefe del partido, caso contario estarían transgrediendo la norma electoral.

El viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, señaló que la facción evista quiere obligar con movilizaciones al TSE a invitar a Morales al encuentro.

“No es que tu vulneres la normativa y luego quieras movilizarte y obligar a la fuerza. Ya lo hemos dicho varias veces, no tienen que portarse como el matón del barrio, tienen que hacer partido y obviamente pasa con respetar la normativa”, dijo la autoridad.

Añadió que hay una normativa que cumplir, por lo que el TSE invitó “a los jefes de los partidos que tienen ya renovado su dirección política y han hecho sus congresos”.

“Como el MAS no lo ha hecho, está invitado a su delegado político, no solo del MAS sino de cuatro partidos que no han cumplido el requisito”.