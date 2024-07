Evo afirma que empresario lo buscó “lloroso” para hablar sobre las transferencias altas que pagan por la falta de dólar

Afirmó que pese a la situación difícil que se vive en el país, no ve ninguna preocupación del Gobierno, “esas autoridades no saben ni cómo prevenir la situación económica ni de los alimentos”.

La escasez del dólar está afectando a varios sectores productivos del país y que se sintió más en el úlitmo mes con el alza de varios insumos importados y otros, como los agroquímicos que impacta a los productores del campo, afirmó este viernes el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, tras su arribo a la ciudad de El Alto. Incluso citó que un empresario de Santa Cruz lo buscó “lloroso” para hablar sobre las transferencias altas que pagan.

“En el caso de las comisiones bancarias, la semana pasada estaba en Santa Cruz y un empresario me buscó lloroso (y me dijo): ayer pagué comisiones bancarias 56%. La prensa dice 40%, en mis tiempos no pasaba de los 2 dólares las comisiones bancarias. Esta situación va a traer crisis alimentaria”, advirtió Morales.

Dijo que la falta de la moneda extranjera impacta en diferentes precios de los productos y que afecta a la población boliviana en general, pero no ve ninguna preocupación del Gobierno, “esas autoridades no saben ni cómo prevenir la situación económica, la situación de los alimentos”.

Agregó que el dólar está subiendo y también hay especulación, porque ahora la moneda extranjera cuesta en el mercado paralelo a más de 10 bolivianos por dólar.

Las declaraciones se dieron luego de su llegada , en medio de una fuerte custodia, al Distrito 8 de la ciudad de El Alto, donde se realizó el acto de proclamación como candidato presidencial 2025.