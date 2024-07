Evo dice que sus denuncias de corrupción evitaron que el MAS se hunda, como el Gobierno

El expresidente Evo Morales afirmó este jueves que con el jefe de Estado, Luis Arce, tiene diferencias sustanciales y en su momento concluyó de que “Lucho es una suma que resta”; resaltó que, si no se hubiera salido a denunciar los hechos de presunta corrupción, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se hubiera hundido como el actual Gobierno.

La Paz. – El expresidente Evo Morales afirmó este jueves que con el jefe de Estado, Luis Arce, tiene diferencias sustanciales y en su momento concluyó de que “Lucho es una suma que resta”; resaltó que, si no se hubiera salido a denunciar los hechos de presunta corrupción, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se hubiera hundido como el actual Gobierno.

«Lucho es una suma que resta. Yo estoy muy agradecido, muy contento por haber tomado una decisión oportuna. El primer domingo de septiembre del 2022, decidí defenderme públicamente y valientemente frente a tantos ataques, cobardes, por redes sociales. Casi nadie me defendía y (dije) voy a defenderme. Dije: Lucho ya no está implementando políticas del MAS-IPSP; si yo no hacía eso, si no denunciábamos hechos de corrupción, – saludo a algunos asambleístas –, ahorita el MAS hubiera estado hundido, igual que Lucho y David (Choquehuanca)«, declaró Morales en conferencia de prensa.

El expresidente sostuvo que con el jefe de Estado tienen diferencias sustanciales de carácter ideológico, pragmático, ético y orgánico. En el primer caso, precisó que sólo en tiempos neoliberales existía división en las confederaciones campesinas; es decir, acusó al gobierno de dividir a las organizaciones sociales en dos facciones.

«En la parte ética. Evo ni siquiera aceptó que su hermana, Esther Morales, sea la primera dama de Bolivia (cuando asumió la presidencia), ni ningún familiar. Ahora, – por supuesto, la familia tiene que trabajar –, están (metidos en) el negocio los hijos (…). En otra investigación que estamos acabando (lo denunciaremos)«, adelantó.

El exmandatario también sostuvo que con Luis Arce tienen diferencias ideológicas, debido a que en marzo del 2023 el jefe de Estado defendió la pluralidad de ideas. En criterio de Morales, si una persona es de izquierda tiene que ser de la izquierda en la parte ideológica-política, no puede estar también con la derecha. «David (Choquehuanca) dice: el cóndor necesita dos alas para volar, izquierda y derecha», complementó.

Por último, sostuvo que las diferencias programáticas entre Morales y Arce son que el jefe de Estado, supuestamente, actuó al igual que el gobierno de Javier Milei, que también eliminó ministerios, cuya receta de achicar el Estado vendría del Banco Mundial (BM) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Desde la oposición política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sostienen que las pugnas internas del MAS son momentáneas y en cualquier momento se unificarán cuando estén a punto de perder el poder; sin embargo, hay quienes piensan que el partido oficialista está camino a la autodestrucción, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

