Evo recibió tres reveses en el Encuentro Multipartidario y se fue sin firmar el acuerdo

Evo Morales en la cita organizada por el TSE. Foto:APG

Este miércoles no fue un buen día para el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales. El encuentro multipartidario promovido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) concertó la suspensión de las elecciones primarias, algo con lo que no estaba de acuerdo, pero además sufrió tres reveses en plena cita y sus bases fueron arrinconadas por los masistas del ala «Arcista» que llegaron en gran número hasta el punto del encuentro político.

Morales llegó temprano a instalaciones del TSE arropado por sus bases que gritaban hasta el cansancio estribillos como “¡Evo no estás solo!” y “¡Evo, Presidente!”. Se ubicó para el encuentro junto al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y mientras transcurría la cita afuera comenzaban a enfrentarse sus seguidores con los del presidente Luis Arce, quien envió en su representación a la ministra de la Presidencia María Nela Prada.

Los seguidores de Arce crecieron en número y con gritos de “Esto no es el Chapare” y “Evo de nuevo, huevo” (frase que acuñaron los llamados pititas que en 2019 se movilizaron contra el fraude electoral) arrinconaron a los “Evistas”, quienes se ubicaron en una esquina, sobre la calle Pedro Salazar, mientras los otros coparon parte de la plaza Abaroa.

Efectivos de la Policía evitaron el choque y en algún momento tuvieron que utilizar agentes químicos. Una persona resultó herida.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Y mientras la tensión era evidente afuera, adentro Morales recibía duras críticas, como la del representante de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) del ala “Arcista”, Lucio Quispe, quien lo acusó de autoprorrogarse pasando por alto el estatuto del MAS.

“Claro dice en el estatuto que tenemos dos años, hermano Presidente ¿Y cuántos años tenemos que estar? Tenemos que respetar nuestros estatutos y nuestros reglamentos “, dijo, para luego reclamar por la presencia de Grover García en la cita como jefe del MAS. “Él ya tenía que estar aquí”, aseveró.

También le dedicó unas palabras a Morales Zvonko Matkovic, el delegado de la alianza Creemos que asistió al encuentro multipartidario. Lo identificó como su “carcelero” y lo acusó de haberle robado 10 años de su vida por intereses políticos.

Mirando de frente al además jefe cocalero del Chapare, en cuya gestión presidencial fue procesado y encarcelado por casi ocho años acusado en el caso terrorismo, sin sentencia, dijo: “Es primera vez que tengo a mi carcelero en frente. Usted señor Morales, y le digo señor Morales porque quiero mantener un nivel que nos exige el pueblo boliviano, usted me robó 10 años de vida. Usted me robó a mi familia y usted me robó a mi hijo y lamentablemente seguimos en ese mismo camino, seguimos con instituciones que han sido absolutamente avasalladas”.

Luego denunció que ya no existe independencia de poderes y que el país se encuentra gobernado “por un Tribunal Constitucional Plurinacional que, por favores políticos, se le permitió autoprorrogarse”.

Luego la ministra Prada también lanzó un dardo al jefe masita, aunque sin mencionarlo directamente.

“Las ambiciones políticas personales en contextos donde la electoralización tan prematura en nuestro país está llevando a situaciones de desestabilización de un gobierno democráticamente constituido.”, advirtió.

Luego agregó: “Si la estabilidad es un patrimonio del pueblo, si ha costado sangre, vida y luto a nuestro pueblo recuperar la democracia, gracias al pueblo organizado, gracias al pueblo movilizado, a las organizaciones sociales, que sean lideres de determinados partidos los que impulsen la conflictividad social, los que impulsen a la convulsión y el enfrentamiento y luego, cuando el pueblo está en las calles y es su sangre la que se derrama, no son ninguno de los que están en esta mesa los que ponen la cara al frente junto al pueblo. Algunos estarán en sus casas viendo desde la pantalla en sus televisores y otros no estarán ni siquiera en el país”.

En los conflictos sociales de octubre de 2019, Morales huyó del país luego de renunciar a la Presidencia y denunciar que hubo un golpe de Estado. En esas jornadas se registró la muerte de 37 personas.

Al final, el encuentro multipartidario finalizó con la firma de un acuerdo de 12 puntos que únicamente Morales se negó a firmar.

El acuerdo establece lo siguiente:

1.- Es deber y responsabilidad de todos los órganos del poder público garantizar la realización de procesos electorales con integridad, seguros, transparentes, competitivos y con la más amplia participación ciudadana.

2.- Los líderes y representantes de las organizaciones políticas, así como los representantes de los órganos del poder público reafirman su compromiso democrático para la realización de las elecciones generales en los términos y plazos expuestos por el Tribunal Supremo Electoral.

3.- Es una prioridad la realización de las elecciones judiciales con la finalidad de renovar a las autoridades judiciales en el marco constitucional y legal vigente en el país.

4.- Los asistentes de manera unánime piden a la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobar una ley que suspenda las elecciones primarias para la gestión 2024 y retomar un análisis de su implementación progresiva para impulsar la democracia interna en las organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral presentará el proyecto de ley pertinente.

5.- El Tribunal Supremo Electoral garantizará la más amplia transparencia en la consolidación y confiabilidad del padrón electoral biométrico para las elecciones generales 2025, además de asegurar la participación efectiva de las organizaciones políticas en la fase de empadronamiento, actualización del padrón y consolidación de datos, brindando información oportuna y efectiva a todos los actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Se pide al Tribunal Supremo Electoral una auditoría integral al padrón electoral o el estudio para implementar un nuevo padrón.

6.- El Tribunal Supremo Electoral implementará de forma progresiva un sistema de difusión de resultados preliminares en los futuros procesos electorales que permita contar con datos preliminares y oportunos sobre la votación con fines de información.

7.- Los órganos del Estado deben garantizar que la distribución de escaños y la correspondiente delimitación de circunscripciones electorales conforme a los datos del Censo Nacional de Población 2024, sean realizadas para su implementación en el proceso electoral 2025.

8.- El Tribunal Supremo Electoral, en el marco de sus competencias, colaborará y coadyuvará en la atención de las denuncias de acoso y violencia política, además de promover espacios de diálogo y capacitación sobre los temas de género.

9.- El Tribunal Supremo Electoral decidirá jurídicamente los casos de transfugio político que lleguen a su conocimiento, estableciendo procedimientos oportunos para el tratamiento de estos casos en el marco de la normativa vigente. Se debe analizar una aplicación efectiva de la normativa en los temas de transfugio político.

10.- El Tribunal Supremo Electoral considerará la petición de los pueblos indígenas para el respeto de sus derechos políticos y colectivos en el ámbito electoral, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado.

11.- El Tribunal Supremo Electoral debe ejercer sus atribuciones electorales y jurisdiccionales de manera independiente, sin intromisión de otro órgano del Estado.

12.- Los participantes del Encuentro Nacional manifiestan su voluntad política para promover acuerdos que contribuyan a garantizar el sistema democrático del país.