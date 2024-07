Evo ve pugna dentro del “arcismo” y dice que pidió a asambleístas investigar las denuncias contra Huaytari

En su programa dominical, el expresidente Morales se refirió al caso reciente por el que fue aprehendido un funcionario de Diputados.

Huaytari durante una anterior sesión en Diputados. Foto: APG

Fuente: https://www.vision360.bo

El expresidente Evo Morales sostuvo este domingo que hay una pugna al interior del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS). Además, el exmandatario comentó que pidió a asambleístas investigar las denuncias que hay en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari.

“Falta confirmar, han venido a denunciar el personal de Huaytari. Haytari tiene trailers, como cuatro en Cochabamba. Es misión de algunas autoridades investigar… Me comunican que tiene casa en Santa Cruz, en Beni, no sé. Me comunicaron eso. Yo dije a algunos asambleístas investiguen», aseguró Morales en su programa dominical en RKC.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El jueves, un funcionario del área de finanzas y contrataciones de la Cámara de Diputados fue aprehendido cuando fue sorprendido en flagrancia, extorsionando a una persona que representa a una firma que presta servicios en la Asamblea Legislativa.

La víctima grabó conversaciones en las que el funcionario pedía el pago de 74.400 bolivianos. El servidor público, ahora detenido, en las llamadas que hizo a la víctima implicó a Huaytari, al Oficial Mayor y al Secretario General de la Cámara Baja, según un reporte difundido por este medio.

Ante la situación, desde la Cámara de Diputados se emitió un comunicado en el que se rechaza “cualquier forma de corrupción” y se expresa el compromiso de “realizar todas las gestiones necesarias para sancionar estos actos”.

El viernes, Huaytari sostuvo que le parece “muy planificada” la aprehensión del funcionario en flagrancia, pero subrayó que lo que corresponde es una investigación. “Yo no tengo contacto con ningún personal de la Cámara de Diputados, hemos visto que esto es muy planificado, porque en el momento que está recibiendo el dinero entra la prensa y la Policía; hay grabaciones, pero me parece muy planificado, pero corresponde una investigación”, expresó Huaytari a DTV.

Este domingo, Morales aseguró que hay una pugna al interior del “arcismo”, puesto que Huaytari no se dirige la palabra con el jefe de bancada del MAS de esa cámara, Jerges Mercado. «Presidente de la Cámara de Diputados con el jefe de bancada de los ‘arcistas’ no se hablan. Pugna Interna”, aseveró el exmandatario.