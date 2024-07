¡Exigen módulo educativo! Padres de familia bloquean nuevo vertedero en Santa Cruz

Los movilizados piden la construcción de un módulo educativo.

Padres de familia realizan un bloqueo en el nuevo vertedero de Santa Cruz. Se movilizaron en demanda de la construcción de un módulo educativo.

«Nosotros exigimos a las autoridades. Tenemos cartas que hemos presentado solicitando que cancelen las planillas desde el mes de febrero de 2021, esto ya tenía que culminar. Nos han prometido cancelar, pero aún no nos dan respuestas. Nos mienten que cada semana ya van a desembolsar. Hemos presentado la documentación a Obras Públicas solicitando que continúe la obra. Tenemos otra carta que se ha presentado también a la alcaldía, solicitando lo mismo, pero hasta hoy no nos dan ninguna respuesta y nuestro módulo se ve perjudicado», afirmó uno de los representantes, mostrando los documentos.

A pesar del frío, los padres permanecieron durante la noche en el bloqueo, cubiertos con frazadas y con algunas fogatas encendidas.

«Como madre de familia, nos sentimos abandonados y sin respuesta. Hemos acudido al alcalde, a sus oficinas, hemos tenido audiencias públicas y ya es de su conocimiento que esto iba a suceder, no estamos haciendo algo arbitrario. Ya estamos cansados, así que, señor alcalde, si usted nos va a venir a desbloquear y sin darnos respuesta, vamos a tener que enfrentarnos, lamentablemente. Responsabilizamos a todos los concejales y a usted personalmente señor Alcalde por no haber atendido nuestra solicitud cuando se lo hemos pedido y no nos vamos a levantar de aquí hasta que nos desembolse y queremos ver que nuevamente se esté construyendo nuestro módulo, que se esté avanzando en las obras», agregó una madre de familia.