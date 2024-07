Exministra asegura que la popularidad de Luis Arce baja aún más por el ‘autogolpe’

Asegura que el mandatario también tenía la intención de dejar el poder en manos de una junta militar y huir del país

Eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

La exministra de Desarrollo Productivo de Evo Morales, Nélida Sifuentes, aseguró que el presidente Luis Arce Catacora perdió aún más la poca popularidad que tiene, porque la gente no le cree la narrativa de la asonada militar y crece más bien la percepción general que lo sucedido el pasado miércoles 26 de junio fue un autogolpe del gobierno para tratar de recuperar en algo la poca credibilidad que tienen tanto el primer mandatario como su gestión.

Asimismo, reiteró la denuncia que efectúan varios aliados de Evo Morales, quienes aseguran que el alzamiento armado fue orquestado por la embajada de Estados Unidos con la intención de ‘eliminar al presidente Evo’, pero que el pueblo organizado se movilizará ante cualquier acción para aprehenderlo o inhabilitarlo como candidato, así como tratar de proscribir al Movimiento al Socialismo (MAS) como es la intención gubernamental

“Con esto se han ido bajo tierra con esto, por lo menos tenían un 20%, un 15%, ojalá las encuestas hicieran una encuesta esta semana, seguro que ni el 5 por ciento tiene ya el Lucho Arce. El objetivo principal de la embajada norteamericana es quien duerme y se abraza con Lucho Arce. La estrategia no es solo del Lucho, es desde la embajada norteamericana para eliminar al presidente Evo, pero las organizaciones sociales se van a movilizar para defender el proceso de cambio”, señaló.

La también exsenadora apoyó también la denuncia el principal protagonista de la supuesta insurrección, el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quien aseguró que fue Luis Arce quien le pidió que saque a las tropas y los vehículos blindados a la Plaza Murillo, para poder ‘levantar su popularidad’ que estaba muy venida a menos. Sifuentes acotó que, incluso, el actual mandatario tenía la intención de dejar el poder en manos de una junta militar.

“La gente de base, que no sabe mucho de la política, hasta ellos están convencidos de que el autogolpe fue organizado por el Lucho Arce, como dijo Zúñiga; no es que nosotros decimos, pero sabíamos que en una junta de los militares iba a entregar la presidencia, eso sí sabíamos, y que después se iba a escapar como el Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada), pero eso no ha sucedido, ahora estamos convencidos de que ha pagado no sé cuantos millones de dólares ha pagado al Zúñiga para hacer ese teatro”, afirmó.

Asimismo, la exautoridad ratificó que los continuos ataques de Arce contra Morales se deben a que el actual mandatario sabe que el actual presidente del Movimiento al Socialismo (MAS) ganará las próximas elecciones generales y teme ser procesado por los hechos de corrupción que involucran a su entorno familiar y los ministros de Estado.

“Vemos en todas partes el apoyo contundente, si hacemos una encuesta está en la punta el presidente Evo Morales; obviamente, Lucho (Arce) no va a querer entregar la presidencia nuevamente a Evo porque no le va a perdonar la corrupción que están haciendo los ministros, sus hijos, sus familiares del presidente Lucho mismo y de David Choquehuanca; los corruptos no van a tener perdón como sucedió cuando Evo era presidente”, aseveró.

La exministra y exsenadora Nélida Sifuentes. Foto: captura pantalla

En ese sentido, resaltó que será la población boliviana que definirá con su voto quien estará al frente del país el próximo año y que los continuos ataques de la actual gestión contra el exmandatario solamente hacen que el nivel de popularidad del exmandatario crezca cada día. “El que se victimiza siempre gana y a quién están victimizando, al presidente Evo Morales cada día con una cosa, con otra cosa, y ahora su autogolpe dicen que Evo ha planificado”, relató.

En las pasadas horas, Evo Morales acusó a Arce en una publicación en la red X de haber inventado el golpe de Estado. «Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe. Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con nuestro país. Es importante que una investigación completa e independiente demuestre la verdad de este hecho», pidió el exmandatario.

«Evo Morales ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un Golpe Militar Fallido en Bolivia. ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido! Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019», respondió Arce en la misma red social.