Exministra dice que el BCB está en quiebra porque las reservas en dólares bajaron a casi nada

La exautoridad precisó que en vez del oro monetario certificado a nivel internacional, ahora lo que hay en bóvedas es un oro común, “pepitas”; es decir, que no tiene la pureza para que sean convertidas en dólares.

Teresa Morales, exministra del expresidente Evo Morales, dijo este miércoles que todos saben que el Banco Central de Bolivia (BCB) está en quiebra porque las reservas en dólares bajaron a casi nada; además, sostuvo que en las bóvedas sólo hay “oro común” que tardará en recibir certificación a nivel internacional.

“Todo el mundo sabe que las reservas en dólares han bajado a casi nada. Para colmo de males, obligatoriamente han presionado a la Asamblea Legislativa a aprobar una Ley del Oro y lo que han hecho con el oro es convertir el oro monetario, que es un oro en lingote con el 99,5% de pureza, certificado en Londres, lo han monetizado, lo han convertido en divisas y se han gastado para pagar combustible, deudas, etc.”, aseguró Morales a la ANF.

Ese oro común “tiene que exportarse, hacer muchas cosas, Aduana, etc. y no se monetiza de hoy a mañana. El oro monetario ya no existe en Bolivia, solo hay oro común que está en las bóvedas que tienen que procesarlo y eso toma un año; o sea, está en quiebra nuestro Banco Central”, subrayó la exministra de Evo.

Complementó que las calificadoras de riesgo a nivel internacional bajaron al país a niveles de riesgo alto; en ese marco, adelantó que en el marco de la candidatura de Evo Morales para el 2025, trabajan en una estrategia para resolver la falta de dólares.

La exautoridad hizo esas aseveraciones en el marco de dar una respuesta a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, que declaró que Evo Morales “es una miseria humana demasiado grande”. La exministra dijo que miseria humana es llevar al país a condiciones de quiebra total, como al BCB.

El país vive una escasez de dólares desde febrero del 2023 y el gobierno de Luis Arce admitió que tienen problemas para traer divisas al país. La falta de la moneda extranjera ocasionó que varios sectores protesten en las calles y realicen medidas de presión.

En mayo, el BCB informó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país están compuestas por $us 139 millones en divisas y $us 1.688 en oro. El saldo registró un ligero incremento en oro y una disminución en dólares, respecto al último reporte.

La composición de las RIN, al 30 de abril de 2024, están divididas en cinco categorías, todo en millones de dólares: Divisas, 139; Oro, 1.688; Derechos Especiales de Giro (DEG), 35; Tramo de Reservas, 35; y Otras operaciones financieras, -101. El total suma $us 1.796 millones.

El último reporte de las Reservas mostraba que, en diciembre, el país tenía un total de 1.709 millones de dólares; de los cuales 1.566 millones eran en oro y 166 millones estaban en divisas.

