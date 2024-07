Exministra Morales acusa a Álvaro García Linera de tener una actitud dual sobre el conflicto del MAS

Asegura que el exvicepresidente se pone en medio de Arce y Morales para calcular sus posibilidades personales

Boris Bueno Camacho / La Paz

La exministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales afirmó que Álvaro García Linera apuesta a una reconciliación entre Evo Morales y Luis Arce por un mero cálculo político, porque de haber respaldado plenamente a la actual gestión y haber confrontado al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), ahora cambia de posición, debido a que es evidente la pérdida de popularidad del actual mandatario, aspecto que imposibilita vislumbrar una victoria suya en las elecciones generales del 2025.

Morales reiteró que García Linera cortó con Evo Morales desde que Arce entró al gobierno; pero que, debido a la mala gestión que decantó en una rápida pérdida de popularidad del presidente, decidió ponerse al medio de ambos como un supuesto afán concertador, por ello su aseveración sobre la necesidad de que ambos personajes se unan, porque, caso contrario, el MAS perderá en los comicios de 2025. Para ella, solo calcula sus posibilidades de acuerdo con la evolución de los acontecimientos.

En una entrevista brindada a un medio mexicano, exvicepresidente señaló que Evo Morales necesita de los votos de Luis Arce y viceversa, porque si van divididos existe el gran riesgo de que el MAS pierda el poder en 2025; sin embargo, apuntó que es el expresidente quien está más urgido, por ello propuso en principio ir a elecciones primarias, para que de ahí salga el candidato y, posteriormente, convocar a un congreso unificado que fue rechazado por el ala renovadora de ese partido.

La exministra rechazó las declaraciones de García Linera quien estimó que Evo Morales no tiene el mismo apoyo de hace 5 o 10 años y dijo que no es un buen matemático, porque el exmandatario no necesita los ‘poquitos’ votos de quienes apoyan al presidente Luis Arce; rechazó además que el conflicto interno del partido oficial sea denominado como una guerra fratricida, porque Morales no tiene ningún nexo con un gobierno dominado por la corrupción.

“Guerra fratricida es entre hermanos como si el gobierno actual y el gobierno de Evo Morales tuviéramos una relación de hermanos, lo que ha pasado en este tiempo de gestión de Luis Arce es que se ha llegado a denunciar muchísimos casos grandes de corrupción y, en este caso, le reclamo a Álvaro que no se haya pronunciado sobre los casos de corrupción de Luis y se está convirtiendo en un mega encubridor de la corrupción de Luis Arce”, puntualizó.

La exautoridad acotó que las innumerables denuncias de corrupción que involucran a autoridades de gobierno, así como a la familia del mismo presidente Arce, aceleró la pérdida de apoyo de Arce, por ello el afán en impedir que Evo Morales sea candidato en las justas electorales del próximo año; sin embargo, dedujo también que existe una gran posibilidad de que no se presente en las justas electorales del próximo año, porque ‘sabe que va a perder’.

“Me parece absurdo que se piense en Luis Arce, ni él mismo debe creer que puede ganar una elección ni ser candidato, su popularidad ha bajado muchísimo, él y su gobierno lo saben, yo podría prometer y jurar que Luis ya no está animado en ser candidato porque va a perder, lo que sí está intentando es que el MAS y Evo Morales sean habilitados para las elecciones. Reclamo a Álvaro que no diga nada de eso, para él está bien que se proscriba al MAS y a Evo, porque no se pronuncia sobre eso”, puntualizó.

La allegada de Morales reconoció que hubo fortalezas y debilidades en los 14 años de mandato del actual líder del MAS; pero resaltó que se gobernó para servir al pueblo, al contrario de lo que pasa con la actual gestión que se sirve del poder y la economía del Estado para enriquecerse. Esta diferencia en el actuar de ambas facciones hace que la situación es irreconciliable, porque existe una diferencia ética y moral que hace imposible un reencuentro.