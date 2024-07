Expertos califican de «prematuro y precipitado» anuncio de megacampo en el norte de La Paz 

Tanto Ríos como Del Granado afirman que el norte paceño al ser una zona de difícil acceso, lo hace costoso, por tanto, se requerirá de tiempo y de una millonaria inversión, en el caso de que el pozo sea comercial.

“Prematuro y precipitado” fue como calificaron dos expertos los anuncios hechos este lunes por el presidente Luis Arce, sobre el descubrimiento del megacampo Mayaya Centro X1, ubicado en el norte de La Paz, quien señaló que se confirman reservas por 1,7 Trillones de Pies Cúbicos (TCF) en hidrocarbutos y que eso generará hasta una renta petrolera para el departamento y el país en su conjunto.

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, consideró que es un hallazgo importante para una posible nueva cuenca hidrocarburifera, pero para su comercialidad aún falta bastante.

“Creo que es algo prematuro lanzarse a decir cuánta reserva tiene el campo, cuando no se han hecho los pozos exploratorios de delimitación de campo. Ese pozo Mayaya está ubicado al norte de La Paz, en una zona sensible de difícil acceso y eso lo hace costoso por su ubicación, ya que es una zona no tradicional”, afirmó Ríos, en contacto con eju.tv.

Detalló que un segundo tema tiene que ver con que es un pozo que ha sido perforado y se han hecho algunas pruebas iniciales en la formación Tomachi, donde hubo algunos indicios de producción de hidrocarburos, por tanto, hay que hacer todavía pruebas de corto, mediano y largo plazo, luego habrá que hacer una evaluación y ver si se perfora por lo menos entre dos y tres pozos exploratorios adicionales de dimensionamiento de campo, para saber cuánto hidrocarburo tiene.

“Con eso recién se puede estudiar la comercialidad para ver si es así, tomando en cuenta que es una zona de difícil evacuación para el petróleo y más complicada para el gas natural porque estamos muy lejos de los gasoductos. Entonces, creo que es algo prematuro lanzarse a decir cuánta reserva tiene el campo, cuando no se han hecho los pozos exploratorios de delimitación de campo, cada uno por lo menos debe costar entre 50 y 55 millones de dólares, por tanto, falta mucho todavía para poder definir cuál es la cantidad de hidrocarburo que tiene”, remarcó Ríos.

Por su parte, el experto Hugo del Granado, explicó que el pozo es estratigráfico, es decir, que es un pozo de exploración geológica para determinar la estructura del subsuelo, no es un campo de exploración petrolera en busca de reservas petrolíferas, por lo tanto, para hablar de semejante cantidad de reservas (1,7 TCF) obviamente que se tienen que perforar varios pozos, que dimensionarán el yacimiento descubierto, mismos que requieren inversión y tiempo.

“Todo indica que de ser cierta la posibilidad de haber encontrado petróleo, faltan muchos análisis, muchos estudios para determinar la cuantía de las mismas, no sólo en números, más parecen afirmaciones muy precipitadas, sin información comprobada, sin tener estudios profundos que determinen efectivamente lo que están estimando”, señaló el analista en contacto con este medio.

Consideró que el Gobierno tiene que aprender a dar este tipo de anuncios, porque primero se tiene que perforar pozos exploratorios petroleros, no estratigráficos, segundo se tiene que dimensionar el yacimiento con varios pozos exploratorios y tercero, se tiene que determinar, sobre la base de estudios y de análisis que se puedan hacer de las muestras y recién hablar de reserva.

En el caso de la parte logística e infraestructura, dijo que es otro tema que se tiene que determinar con la cantidad de petróleo que pueda haber, tomando en cuenta que en el norte paceño no hay ninguna facilidad para transportar ni pequeño ni grandes volúmenes a los centros de refinación, que en este caso, lo más cercano sería la Refinería de Cochabamba, para el cual se tiene construir oleoducto.

“Son temas que tienen que ser analizados, antes de hablar de cifras tan contundentes, como el anuncio de grandes reservas de descubrimientos, si ni siquiera se habló de un pozo exploratorio, para el cual se requiere inversión y tiempo”, insistió.