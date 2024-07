Familia del motociclista arrollado y arrastrado por un camión pide encontrar al chofer

La madre del joven busca imágenes de cámaras de vigilancia para saber qué ocurrió.

Cochabamba, Bolivia.-

La familia del motociclista que murió tras ser arrollado y arrastrado dos cuadras por un camión pide ayuda para encontrar al conductor responsable del trágico accidente de tránsito. El hecho se registró la noche de este lunes, en la avenida capitán Ustariz, a la altura del kilómetro 7.

Testigos contaron que el conductor del vehículo de alto tonelaje se dio a la fuga.

Personal de Tránsito llegó al lugar y encontró el cuerpo de la víctima desmembrado sobre el pavimento, donde quedó un gran rastro de sangre.

«La moto quedó aquí y el cuerpo estaba a dos cuadras, estaba totalmente deshecho. Parece que el camión ni cuenta se ha dado y siguió con su camino», contó una vecina.

Posteriormente, el cuerpo del motociclista fue trasladado al IDIF, donde también llegó su familia.

La madre de la víctima contó que estaba trabajando cuando se enteró de la terrible noticia.

«Yo vendo en las noches y me llamó mi esposo, que viajó en la mañana, diciendo que mi hijo estaba accidentado, porque una persona contestó su celular y le dijo eso. Me dijo que le llame, le llamé y me contestó otro joven diciendo que mi hijo estaba accidentado. Inmediatamente, agarré un taxi y fui», contó a Red Uno.

Al llegar al lugar del accidente, se encontró con el macabro escenario.

«Mi hijo estaba botado en el camino, tapado con un pequeño cartón y la gente amontonada alrededor. No había el que le hizo eso, dijeron que se dio a la fuga», detalló entre lágrimas.

También recordó que el joven le indicó que estaba yendo a Vinto y luego retornaría. Sin embargo, no supo más de su hijo hasta que lo encontró muerto.

«Él tenía que estar en la casa. Fue a asegurar el cajón de la chata con candadito, nada más, y eso es en Vinto. Después, yo no sabía dónde estaba o a dónde fue, porque él siempre me llama y esta vez no me llamó. Yo no pensé que iba a pasar esto», agregó.

Entonces, pidió colaboración para encontrar imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a identificar al chofer.

«Quiero justicia por mi hijo, que me apoyen con cámaras de seguridad en esa calle, por favor, les ruego por mi hijo», pidió la mujer.

