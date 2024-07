Felcc aprehende a dos personas involucradas en el atraco al surtidor de Montero

El hecho tuvo lugar a plena luz del día, ayer, miércoles, cuando dos delincuentes se llevaron más de Bs 190 mil de la estación de servicio.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

En un operativo realizado por efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fueron aprehendidas dos personas presuntamente implicadas en el atraco ocurrido el pasado miércoles 10 de julio en el surtidor Montero, donde se sustrajeron al menos Bs. 190 mil. La Policía continúa movilizada en la búsqueda de los autores del atraco, coordinando con la Felcc de Warnes, municipio donde se ha reforzado la seguridad en los surtidores.

De acuerdo con la investigación, los agentes han podido detectar que estas dos personas tendrían participación en el hecho, puesto que se cree que la información salió del interior del surtidor, para que los antisociales pudieran cometer el atraco. Hasta el momento, la Policía no ha podido dar con el paradero de los malhechores; sin embargo, la Felcc continúa movilizada y con los trabajos investigativos.

De manera extraoficial, se conoce que habría una tercera persona involucrada, quien está brindando su declaración informativa en dependencias policiales de Montero.

Según las imágenes de las cámaras de vigilancia, uno de los asaltantes redujo al contador del establecimiento mientras realizaba el conteo del dinero. Tras cometer el hecho, los delincuentes emprendieron la huida en una motocicleta con rumbo desconocido. Los antisociales, con el rostro cubierto con casco, irrumpieron en la oficina del surtidor y, apuntando con un arma de fuego al contador, lo intimidaron y le ordenaron que metiera todo el dinero en una mochila.

De acuerdo con el relato del contador, el atracador le ordenó de manera agresiva que colocara todo el dinero en la mochila. “Él quería que le meta toda la plata en su mochila. Me decía ‘mete toda la plata, pero no pillo el cierre de tu mochila, como no lo vas a pillar, me dijo, te voy a matar hijo de pu..‘”, relató el afectado. “Donde está la demás plata, eso es todo lo que hay le respondí”, agregó.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron todo el incidente, proporcionando imágenes claras del atraco que serán claves para la aprehensión de los sospechosos.

