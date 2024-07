Gobierno acusa a Samuel Doria Medina de crear «tutoriales para acaparar dólares» en sus redes sociales

El empresario y político boliviano Samuel Doria Medina ha salido al frente de las acusaciones del gobierno, que califica su contenido en redes sociales como «tutoriales para acaparar dólares».

Doria Medina ha denunciado la falta de divisas como un problema mayor atribuido a la gestión gubernamental.

En una reciente publicación en su cuenta de la red social X, el excandidato presidencial Samuel Doria Medina ha respondido a las acusaciones del gobierno. Él asegura que la escasez de dólares no es resultado de sus videos, que comenzaron a difundirse recientemente, sino de la mala gestión del gobierno. Doria Medina responsabiliza al gobierno de un modelo económico lleno de corrupción y «elefantes blancos».

Doria Medina enfatiza que la falta de dólares comenzó en febrero de 2023 y atribuye la problemática actual a una mala administración que ha «farreado» la riqueza del país. Según el empresario, la crítica del gobierno hacia su contenido en redes sociales es un intento de desviar la atención de la crisis inminente que enfrenta Bolivia.

El empresario ratifica su posición de que es responsabilidad del gobierno crear condiciones adecuadas para el trabajo y la economía del país. Desestima las acusaciones sobre su contenido digital como «falsas». Doria Medina afirma que los ciudadanos no entregarán dólares, sino que darán fin a las gestiones del gobierno con «tickets de salida en 2025».

El gobierno me acusa de la falta de dólares. “Doria Medina lanza turoriales de cómo acaparar dólares en el mercado”. No, señores, no hay dólares porque ustedes se los farrearon con su modelo lleno de elefantes blancos y corrupción.

La falta de dólares comenzó el febrero de 2023.…

