Gobierno decide ampliar el descanso de vacaciones escolares de invierno hasta el 29 de julio

El ministro de Educación afirmó que el Senamhi registró una anomalía climatológica y que no es normal que se registre -10 grados bajo cero en el oriente, que es un efecto del comportamiento del clima.

eju.tv / Video: Ministerio de Educación

Lidia Mamani / La Paz

El descanso de vacaciones escolares de invierno se extienden por una semana más, hasta el lunes 29 dejulio, con el objetivo de precautelar la salud de los estudiantes en los diferentes lugares del país, debido a que en los úlitmos días se registró una anomalía climatológica, comunicó este miércoles por la tarde el ministro de Educación, Omar Veliz. Es la segunda ampliación que se realiza, por ello, se pidió a los maestros implementar estrategias y así no afectar el calendario escolar.

«Efectivamente ha sido un análisis complejo, acá requiere de salvaguardar la salud de los estudiantes. Hemos tomado también contacto con el Senamhi para que nos dé un informe más detallado y hoy se está denomina anomalía climatológica, algo que se había dado hace años, en 1986 (….). Por tanto, ampliamos por una semana el receso pedagógico de invierno, el 29 de julio deben estar retornando los estudiantes», señaló la autoridad, en conferencia conjunta con la ministra de Salud, María Renée Castro.

Veliz agregó que hace 10 años atrás no se habían registrado este tipo de temperaturas, por eso toman decisiones responsables. Por ejemplo, citó que no es normal hablar de -10 grados bajo cero en el oriente o -25 grados bajo cero en Potosí. Por tanto, piden a los profesores y profesoras que puedan asumir estrategias para no afectar el calendario escolar de este año.

En el caso del horario de ingreso, señaló que los Servicios Departamentales de Salud frecuentemente remiten sus reportes, por tanto, tampoco se descarta que luego del 29 de julio se continúe con el horario de invierno que se aplicó en las diferentes regiones del país.

Precisó que en el caso de las estrategías que deben asumir los maestros, tomando en cuenta que las clases deberían concluir los primeros días de diciembre próximo, de acuerdo con el calendario escolar, una vez que mejore el clima pueden aumentar un periodo hasta reponer las dos semanas que se ampliaron, fuera de las dos que ya estaban establecidas en el cronograma regular.

Entretanto, Castro afirmó que se tienen 2.300 casos de neumonía y que hay una mínima reducción. Por regiones, Santa Cruz es el que ha registrado más casos que en días pasados. Aunque se tiene un descenso fuerte del clima en diferentes regiones del país y está teniendo un efecto en la salud, por lo que se debe precautelar la salud de los estudiantes.

En horas de la mañana de este miércoles, la ministra de Salud y Deportes señaló que hay un leve incremento de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs). Este miércoles, las autoridades de Educación, Salud y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) definieron la posibilidad de ampliación de las vacaciones escolares de invierno, con el objetivo de precautelar la salud de los estudiantes del país.