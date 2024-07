Gobierno justifica aplicación de comisión a transacciones en moneda extranjera que no sea dólar

La ASFI estima que el establecimiento de una comisión de 20% para transacciones en moneda extranjera que no sea dólar no generará un efecto especulativo porque dicha medida no tiene ninguna relación con el tipo de cambio.

Juan Carlos Véliz / La Paz

La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Ivette Espinoza, justificó el establecimiento de una comisión de hasta 20% para transacciones en monedas extranjeras que no sea dólar y aseguró que no tendrá ningún efecto sobre el tipo de cambio.

«No es así. No estamos tomando solamente una relación de tipo de cambio, el tema de la fijación de comisiones no es una relación directa entre el precio de las comisiones y lo que es tipo de cambio de las monedas, eso no funciona así», respondió anoche la autoridad gubernamental cuando fue consultada si el establecimiento de esta comisión puede generar un ataque especulativo como ocurrió con la divisa estadounidense.

El Gobierno modificó las tasas de interés, comisiones y tarifas para las transferencias al exterior. Por montos menores a 1.000 dólares, en un mes, no tendrá costo para el cliente mientras para montos mayores 1.000 dólares se aplicará una tasa de hasta el 10%. No obstante, si las transacciones se hacen en otras monedas extranjeras por un equivalente mayor a 1.000 dólares se aplicará una comisión de hasta 20%.

La medida fue asumida en medio de la escasez de divisa estadounidense en el sistema financiero y el incremento de la cotización del dólar en el mercado paralelo hasta en más de 11 bolivianos.

Ante la ausencia del dólar, importadores y comerciantes comenzaron a utilizar otras monedas como el euro, peso chileno, soles, reales y otros para realizar sus compras.

Ahora la ASFI apunta a regular esas transacciones, según explicó Espinoza en el programa Que No Me Pierda de la red Uno.

«Nosotros hemos podido ver que normalmente la mayor cantidad de operaciones hasta diciembre de 2023, un 95% de las operaciones, eran realizadas en moneda estadounidense cuando ya poníamos las comisiones (a las transacciones en dólares) notamos que se cambia de monedas y un 63% de las operaciones se realizan en moneda diferente al dólar y solamente el 37% se realiza en dólares», explicó.

«Hemos visto ahí que efectivamente los gastos en los que incurrían los clientes para realizar estas operaciones han superado porque efectivamente pues las otras monedas no tienen esos topes que se manejan con el tipo de cambio que establece el Banco Central de Bolivia para realizar operaciones en dólar», justificó la autoridad para el establecimiento de la comisión de hasta 20%.

Según explicó, la comisión del 20% no sólo cubre el tipo de cambio de otras monedas sino otros gastos adicionales de las operaciones de transferencia al exterior.