Gobierno justifica doble función de Campero como vocal y miembro del Tribunal Administrativo de la OEA y señala que no recibe remuneración 

Aseguró que el Gobierno no tiene potestad para elegir y que el vocal fue ratificado por los miembros de la instancia internacional, por un lapso de otros seis años.

eju.tv / Video: BTV

Lidia Mamani / La Paz

La viceministra de Justicia, Jessica Saravia, aseguró este jueves que la doble función que ejerce el vocal Israel Ramiro Campero Méndez, como presidente de la Sala Constitucional Primera de La Paz y a la vez como miembro del Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no es incompatible en la gestión pública. Incluso afirmó que por su representación ante el organismo internacional no percibe ninguna remuneración económica.

“En el Tribunal es donde se eligen, el Gobierno no tiene ninguna decisión de designación en este caso, son los mismos miembros del Tribunal y además los países de los cuales está conformado este Tribunal es quien ratifica a estas autoridades, en el marco de una evaluación del trabajo que hacen. Pero, también es importante, por todos los comentarios que salieron, que este es un trabajo ad honorem, es decir que,no recibe ningún tipo de remuneración, y no es un trabajo que sea incompatible con la función pública. No olvidemos que estos espacios, inclusive han sido ocupados por viceministros de otros países”, argumentó la autoridad, tras ser consultada por el tema.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Descartó que se trate de alguna postulación, ya que Campero funge el cargo desde enero de 2019, por el lapso de seis años, que vence en diciembre de este año. Al respecto, señaló que la normativa de la OEA, tanto de la Corte Interamericana, de la CIDH, como de este Tribunal Administrativo, permite la reelección de las autoridades, es decir, la ratificación por un periodo similar de seis años.

También puede leer: Romero ve favorecimiento del Gobierno al vocal Campero al promover su reelección en un tribunal de la OEA

“Conforme a las sesiones que se han llevado, (Campero) ha sido reelecto de manera unánime, en el entendido de una evaluación del trabajo que ha venido desempeñando”, reiteró Saravia.

Dijo que el trabajo principal que hacen en esa instancia internacional es resolver problemas laborales de los miembros de la OEA, no tiene otra facultad. Por lo tanto, «no se debería» generar ninguna susceptibilidad de las funciones que cumplirá el actual vocal, insistió.

Sobre la denuncia que surgió de los evistas sobre el hecho que la canciller Celinda Sosa haya postulado a Campero para que forme parte de ese Tribunal, Saravia aseguró que son formalidades que se tienen que cumplir sobre los bolivianos que tengan una representación ante organismos internacionales, ”lo que no significa que la Cancillería haya generado una postulación, ya que se trata de una ratificación”.