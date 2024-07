Hamdan: “Tenemos un pacto”

En el caso de golpe fallido del 26 de junio en Bolivia

“Tenemos un pacto”, con esa frase el activista de Derechos Humanos Fernando Hamdan habría concluido la reunión que sostuvo con el general Juan José Zúñiga, Miguel Fernando Iriarte Sandoval y My. Elio Sanjinez en un hotel de la ciudad de La Paz, horas previos a los hechos de la tarde del 26 de junio en Plaza Murillo, según imputación que presentó la Fiscalía.

“Tipo 9 a 10 de la noche se retiran el Gral. Zúñiga, y My. Iriarte y el My. Sanjinez, del Sr. FERNANDO HAMDAN dándose la mano y un abrazo indicando “tenemos un pacto”, posteriormente Sanjinez del Hotel ingresa a la vagoneta del My. Iriarte y se retiran”, se lee en la imputación formal que presentó el Ministerio Público.

De acuerdo a las declaraciones que brindó el comandante de la Compañía de Inteligencia del Ejército My. Elio Sánchez Rada ante el Ministerio Público, el activista de Derechos Humanos Fernando Hamdan también comprometió el apoyo de embajadas, de la Policía y sectores cruceños para la asonada militar del 26 de junio que dirigió el general Juan José Zúñiga.

El informe de la Fiscalía señala que “Hamdan tendría participación activa y conocimiento pleno sobre la planificación de lo que resultaría la incursión abrupta militar en la Plaza Murillo de fecha 26 de junio de 2024 en horas de la tarde”.

Además, que habrían existido operaciones de inteligencia destinadas a encubrir una reunión en la Paz de Hamdan con el general Zuñiga en un hotel céntrico de La Paz.

La Fiscalía imputó al activista por los delitos de terrorismo en grado de autor alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del estado como cómplice. Solicitó seis meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.