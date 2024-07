Hamdan durante su presentación afirma que no tiene nada que ver con el caso golpe

“No tengo nada que ver, no tengo poder para articular un golpe de Estado, esta es una charada”, afirmó Fernando Hamdan, quien fue presentado este lunes como aprehendido dentro del caso de la investigación sobre la asonada castrense de la tarde del 26 de junio.

La Paz.- Hamdan escoltado por efectivos policiales, aprovechó la presencia de los medios de comunicación para denunciar que no tenia nada que ver con el supuesto golpe que dirigió el general Juan José Zúñiga el pasado 26 de junio. No obstante, confirmó que se reunió con la autoridad castrense para hablar de los presos políticos y detenidos militares.

“Por los presos políticos me reuní con el general Zuñiga porque iba a colaborar por los detenidos militares yo no tengo nada que ver2, afirmó, al insistir que “Hablé y me reuní por los presos políticos por garantías que pedían porque se sentían amenazados por el Ministro de Defensa y el gabinete presidencial, querían que derechos humanos fuéramos garantes, se preguntó nuestra visión de país. No hay ningún golpe acá”, expresó Hamdan.

La declaración de Hamdan se dio en medio de la presentación, cuando el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, aseguró que el sindicado es corresponsable y coautor intelectual y material de la revuelta militar junto al excomandante del Ejército Juan José Zúñiga.

Hamdan insistente sostuvo que mostrarlo como un delincuente vulneraba sus derechos humanos, toda vez que en ningún momento autorizó.