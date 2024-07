Horóscopo del lunes 8 de julio de 2024: Predicciones imperdibles según Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR – 19 ABR. Has atravesado por muchas tristezas que ahora no te permiten confiar. Olvida el pasado y vuelve a empezar. Hoy tendrás una invitación de alguien que te puede dar la estabilidad que buscas. No te conviene ausentarte de tu trabajo, porque alguien podría aprovechar la oportunidad para ganar terreno en tu centro laboral.

