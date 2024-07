Horóscopo del martes 9 de julio: Tarot y predicciones de Josie Diez Canseco

CANCER: Esa persona que está a tu lado no termina de encajar en tu vida. Hoy serás sincero y terminarás esa relación que no funciona. Con el tiempo, esa cercanía se convertirá en una gran amistad. Retomarás un proyecto postergado por falta de presupuesto y los resultados serán muy buenos.

PISCIS: Tu carácter desconfiado no te permitirá dejar salir tus sentimientos ni corresponder al interés de alguien que te atraerá desde el primer instante, pero tu actitud no lo desalentará. No delegues tus obligaciones a terceros; los resultados no serán de tu agrado.