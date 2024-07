Hoteleros: tras toma militar las reservas cayeron hasta un 25% y la falta de dólares asfixia al sector

Desde el sector privado señalan que esto no solo afecta a los hoteles, sino también a aerolíneas, restaurantes, locales de ocio y sitios turísticos que dejan de percibir recursos por la ausencia de viajeros.

Heredia también señaló que la situación no se dejó de sentir una vez que concluyó el conflicto político – militar, sino que se crea una imagen del país que queda como antecedente a mediano plazo y los viajeros que tenían planes de venir tampoco llegan al país.

Y la falta de divisas que traen los turistas es un tema central que está asfixiando al sector hotelero, según el reporte de Vaca, al punto que hay hoteles que están a punto de cerrar porque la situación se torna insostenible para llevar adelante sus operaciones.

Si bien la toma militar no generó un cierre de hoteles, el dirigente sostuvo que en los últimos años cinco actores del sector dejaron de operar y esto se da por la coyuntura económica que atraviesa el país.

“No han cerrado, pero estamos muy cerca, hay muchos que están complicados. El tema de dólares hace que los márgenes de utilidad sean mucho más cortos. Todos los proveedores han subido precios, los hoteles todavía no los han subido, o la mayoría no han subido. Entonces los márgenes de utilidad son muy chiquititos”, manifestó.