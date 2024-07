Humor y existencialismo en el libro «Pandemonio» de Rildo Barba Flores

El humor en la literatura es un arte complejo que pocos autores logran dominar con maestría. Rildo Barba Flores, desde lo cotidiano, es un experto en reírse con otros, de otros y de sí mismo. Con él, uno nunca se aburre. Esa forma de expresión en el habla, logró plasmarla en su escritura. En su libro «Pandemonio» no solo demuestra un dominio absoluto del humor, sino que también consigue fusionarlo con una profunda reflexión existencialista. La conjunción de estos elementos hace de su obra una pieza destacada en la literatura contemporánea que se escribe desde Santa Cruz de la Sierra, para Bolivia y el mundo.

El humor sarcástico como herramienta de crítica permite un análisis político de lo que está pasando en Bolivia desde la voz de un vecino, que es el mismo autor observando reflexivamente su entorno. Desde el primer capítulo de «Pandemonio», el lector es recibido con una avalancha de situaciones que reflejan con precisión las contradicciones y banalidades de la sociedad actual. El sarcasmo de Rildo no es solo una herramienta para hacer reír; es un medio poderoso de crítica de la realidad política, económica y social de Bolivia, que permite desmantelar los vicios y defectos humanos. Su capacidad para observar y señalar la hipocresía, la burocracia absurda y las vanidades sociales recuerda a la sátira mordaz de Jonathan Swift en «Los viajes de Gulliver».

Si bien cada autor tiene su estilo y voz única, «Pandemonio» tiene reminiscencias de la obra de grandes literatos. El absurdo y el humor negro presentes evocan la ironía existencial de Franz Kafka. Al igual que en «El proceso» o «La metamorfosis», Rildo sumerge a sus personajes, que además son personas reales presentadas en la escena literaria, en situaciones laberínticas, exponiendo la fragilidad y la insignificancia del individuo frente a fuerzas incomprensibles y arbitrarias.

El humor de «Pandemonio» también puede ser comparado con el de Mark Twain, ya que, al igual que Twain, Rildo Barba Flores utiliza el humor para abordar temas serios y trascendentales, como ser la fe, la amistad, el miedo, etc. logrando que el lector se ría mientras reflexiona sobre las injusticias de la vida. La habilidad de equilibrar entretenimiento y reflexión es una de las características que hacen que la obra de Rildo sea accesible y democrática para todo tipo de lectores.

Una de las facetas más impresionantes de «Pandemonio» es cómo aborda experiencias traumáticas como la violencia y la muerte. En lugar de tratarlas con solemnidad, el autor emplea el humor como un mecanismo de procesamiento y resistencia. Este enfoque recuerda la obra de Kurt Vonnegut, especialmente en «Matadero Cinco», donde el horror de la guerra es atenuado, pero nunca trivializado, a través del humor negro y el absurdo. La pandemia de COVID-19 fue una guerra, lo sigue siendo (estamos lidiando con las secuelas en nuestros cuerpos y economías). Rildo se refiere a la pandemia en un fragmento: “…estornudos como misiles”.

En «Pandemonio», Rildo plantea un impresionismo literario de la vida de la mayoría de los bolivianos, que se enfrentan a situaciones crueles y de las que no hay salida alguna, con una actitud que mezcla resignación y el saber reírse de uno mismo, para no caer en la autocompasión y seguir avanzando con los recursos que no hay, es decir: sobrevivir.

El reírse de sí mismos y del absurdo deja ver lo inteligentes que son las personas convertidas en personajes en este «Pandemonio», y hace que los lectores encuentren un respiro y una perspectiva diferente ante la crueldad de la vida. Este uso del humor como una forma de lidiar con lo trágico y lo inevitable subraya la fuerza del espíritu humano.

«Pandemonio» se compone de 29 relatos de vida que capturan la esencia y la idiosincrasia del oriente boliviano. Rildo Barba emplea giros sociolingüísticos y modismos cambas, infundiendo a su narrativa una identidad única que refleja la vida de muchas personas que vivieron la pandemia del COVID-19. A través de sus historias, el autor plasma las dificultades económicas, políticas y sociales que agudizaron la precariedad y el desempleo crónico en Bolivia, así como el aumento del autoempleo en los barrios.

Este libro, es un espejo de la cotidianidad boliviana durante uno de los periodos más difíciles de su historia reciente. Rildo, con su aguda observación y su forma natural de reírse de la vida, transforma las experiencias diarias en profundas reflexiones. Su humor y sarcasmo actúan como mecanismos de defensa; nos invita a encontrar significados y sentido en los detalles más mundanos de la vida, en compañía de la risa.

Claudia Vaca, Filóloga y profesora