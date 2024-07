Identifican al presunto tirador que lesionó al expresidente Donald Trump en Pensilvania (Videos)

Fuente: www.proceso.com.m

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El hombre que presuntamente disparó contra el candidato presidencial republicano, Donald Trump, esta tarde en Butler, Pensilvania, y que fue abatido de inmediato, fue identificado por fuerzas policiales como Mark Violets.

En un comunicado aparte, el Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que en el lugar un asistente al mitin también murió y dos más resultaron “gravemente heridos”.

Agregó que “un presunto tirador disparó múltiples tiros hacia el escenario desde una posición elevada fuera del lugar del mitin. El personal del Servicio Secreto de Estados Unidos neutralizó al tirador”.

Minutos antes de las 18 horas, en una breve conferencia el presidente Joe Biden dijo que no tenía suficiente información para asegurar que se trató de un intento de homicidio contra Trump.

Sin embargo, la agencia AP informó que las fuerzas policiales ya investigan el hecho como un intento de asesinar al magnate republicano que pretende gobernar de nuevo a Estados Unidos.

También fue informado que fuerzas policiales recuperaron un fusil tipo AR en lugar tiroteo en mitin de Trump.

I fully endorse President Trump and hope for his rapid recovery pic.twitter.com/ZdxkF63EqF

— Elon Musk (@elonmusk) July 13, 2024