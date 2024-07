Imágenes satelitales muestran mancha de petróleo en el mar Rojo tras ataque hutí

Fuente: https://actualidad.rt.com

Varias imágenes satelitales muestran una mancha de petróleo frente a Yemen, en el mar Rojo, cerca del lugar donde los rebeldes hutíes atacaron el lunes un petrolero que navegaba bajo la bandera de Liberia, informó este miércoles la ONG británica Conflict and Environment Observatory (CEOBS).

Yesterday’s #Sentinel2 imagery in proximity to the reported #Houthi strike on the #ChiosLion oil tanker in the #RedSea off #Yemen suggests that the damaged vessel was releasing oil. The apparent slick is 220km long https://t.co/SueseALWlo #OOTT pic.twitter.com/5WQ8MC8URM

— Conflict and Environment Observatory (CEOBS) (@ceobs_org) July 17, 2024